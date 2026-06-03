César Yanis y Florian Wiegele: los extremos de estatura del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño será el jugador de menor estatura, con 1.60 m, mientras que el austríaco Florian Wiegele será el más alto, con 2.05 m.

El Mundial 2026 no solo reunirá a las mejores selecciones del mundo, sino también a los futbolistas con mayor contraste físico de la competición.

El extremo panameño César Yanis, de 30 años y jugador del Cobresal de la Primera División de Chile, será el futbolista de menor estatura en la Copa del Mundo, con apenas 1,60 metros. Por su parte, el guardameta austriaco Florian Wiegele, con 2,05 metros, se erige como el más alto del torneo. Entre ambos, la diferencia alcanza 45 centímetros, un contraste que llama la atención y que refleja la diversidad de la competencia.

César Yanis marcó el tercer de la victoria de Panamá sobre Bolivia. Cortesía/Fepafut

Yanis disputará su primera Copa del Mundo, tras ser parte del proceso de la selección y contar con varias convocatorias del técnico Thomas Christiansen. Desde su debut en 2020, el extremo ha jugado un total de 54 partidos con Panamá, en los que ha marcado cinco goles, consolidándose como un referente en la ofensiva canalera.

Mientras tanto, en el otro extremo del rango de edad y experiencia se encuentra Craig Gordon, arquero escocés de 43 años, quien se convertirá en el jugador más veterano del torneo. La diferencia generacional es notable si se compara con el mexicano Gilberto Mora, de 17 años, el futbolista más joven de la Copa, quien ni siquiera había nacido cuando Gordon ya acumulaba 35 partidos con Escocia.

César Yanis (d) y Cobresal se enfrentarán a Audax Italiano por un boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Cortesía

Entre estos extremos, el torneo reunirá a 1,248 futbolistas, de los cuales 891 vivirán la experiencia de un Mundial por primera vez, incluyendo figuras consagradas como Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, quienes disputarán su sexta Copa del Mundo.

Panamá debutará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá enfrentando a Ghana el 17 de junio en el BMO Field de Toronto (6:00 p.m.), luego jugará ante Croacia el 23 de junio en el mismo estadio (6:00 p.m.) y cerrará la fase de grupos frente a Inglaterra el 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (4:00 p.m.).