    AnálisisANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.
    UEFA Champions League

    Champions League 2026: así quedó el camino a Budapest

    Un análisis cuadro por cuadro del sorteo de la Champions: revancha mundialista, cuadro de la muerte, duelo hispano-inglés y la gran oportunidad del Arsenal rumbo a Budapest.

    Jaime Heilbron
    El trofeo de la UEFA Champions League dijo presente durante el sorteo de los octavos, cuartos y semifinales de la UEFA Champions League en las oficinas de UEFA en Nyon, Suiza. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI

    Después de unos playoffs de la UEFA Champions League realmente infartantes, el camino hacia la final en el Puskas Arena de Budapest el 30 de mayo ya está mucho más claro.

    Así quedaron los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League. EFE.

    A pesar de que aún quedan 16 equipos en competencia, tras el sorteo del resto del torneo ya se pueden imaginar y soñar los posibles cruces en cuartos, semifinales y hasta una eventual final.

    A continuación, analizamos el sorteo cuadro por cuadro.

    Revancha mundialista, sorpresa turca y rey inglés

    El primer cuadro del camino hacia la final tiene ingredientes sumamente interesantes. El cruce más llamativo es el Paris Saint-Germain vs. Chelsea.

    No solo enfrenta a dos campeones recientes —el PSG como campeón defensor y el Chelsea, que logró su segundo título en 2021—, sino que además es revancha de la final del pasado Mundial de Clubes, ganado por el Chelsea.

    Si no fuera por el equipo inglés, el conjunto francés habría coronado una temporada perfecta en 2025 tras ganar cuatro de los cinco torneos disputados.

    El otro cruce enfrenta al Galatasaray, una de las grandes sorpresas de los playoffs, contra el Liverpool, actual campeón de Inglaterra y máximo campeón continental de su país.

    El Galatasaray viene de eliminar a la Juventus en una serie con goles, goleadas y victorias agónicas.

    El Liverpool, por su parte, está prácticamente fuera de la pelea local y busca en la Champions salvar su temporada. Como ya demostró en playoffs, el equipo turco no será tarea fácil, pero jugar en Estambul siempre añade un componente especial.

    Cualquiera de estos cruces podría verse perfectamente en cuartos o semifinales; es fortuito tener enfrentamientos de este calibre tan temprano.

    El cuadro de la muerte

    Con tantos equipos de élite en competencia y un nuevo formato, era inevitable un “cuadro de la muerte”. Ese es el que integran Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich y Atalanta.

    City y Madrid son viejos conocidos: es la quinta vez consecutiva, sexta en siete años y séptima en once que se enfrentan en instancias decisivas.

    El Real Madrid domina el historial reciente con un 4-2 en cruces y, en cuatro de los seis enfrentamientos anteriores, el ganador del cruce terminó levantando el trofeo.

    En el otro lado aparece el atractivo duelo entre Bayern Munich y Atalanta.

    Con seis títulos, el Bayern es un histórico del torneo. El Atalanta, en cambio, ha ido forjando su reputación europea; tras ganar la Europa League en 2024, busca dar otro golpe ante un gigante continental.

    La Naviera Inglesa vs. la Armada Española

    El tercer cuadro garantiza al menos un semifinalista español o inglés.

    El Barcelona enfrentará al Newcastle United, mientras que el Atlético de Madrid se medirá ante el Tottenham.

    Un cruce entre Barcelona y Atlético en cuartos tendría un enorme peso histórico. En 2014 y 2016, el Atlético eliminó al Barça en cuartos rumbo a la final.

    La caída de 2016 marcó el fin del dominio blaugrana en Europa, dando paso a una etapa de eliminaciones dolorosas.

    Sin menospreciar a los clubes ingleses, un Barcelona-Atlético sería uno de los duelos más atractivos del torneo.

    La gran oportunidad del Arsenal

    El último cuadro lo encabeza el Arsenal, el mejor equipo de la fase de liga tras ganar sus ocho partidos, con 23 goles a favor y solo cuatro en contra.

    Su rival en octavos será el Bayer Leverkusen, campeón alemán hace dos temporadas tras romper la hegemonía del Bayern.

    En el otro lado aparecen el Sporting de Portugal y el sorprendente Bodo Glimt, que eliminó al Inter Milan con un global de 5-2 tras vencer en Noruega e Italia.

    A pesar de estas historias, este cuadro representa la mejor oportunidad del Arsenal en años para llegar lejos. Sobre el papel, es favorito y debería repetir como semifinalista.

    Todos los caminos llegan a Budapest

    Los octavos de final de la UEFA Champions League, rumbo a la final del 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, comenzarán el 10 de marzo con los partidos de ida.

    Los encuentros de vuelta se disputarán la semana siguiente.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

