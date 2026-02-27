Champions League 2026: así quedó el camino a Budapest

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Un análisis cuadro por cuadro del sorteo de la Champions: revancha mundialista, cuadro de la muerte, duelo hispano-inglés y la gran oportunidad del Arsenal rumbo a Budapest.

Después de unos playoffs de la UEFA Champions League realmente infartantes, el camino hacia la final en el Puskas Arena de Budapest el 30 de mayo ya está mucho más claro.

Así quedaron los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League. EFE.

A pesar de que aún quedan 16 equipos en competencia, tras el sorteo del resto del torneo ya se pueden imaginar y soñar los posibles cruces en cuartos, semifinales y hasta una eventual final.

A continuación, analizamos el sorteo cuadro por cuadro.

Revancha mundialista, sorpresa turca y rey inglés

El primer cuadro del camino hacia la final tiene ingredientes sumamente interesantes. El cruce más llamativo es el Paris Saint-Germain vs. Chelsea.

No solo enfrenta a dos campeones recientes —el PSG como campeón defensor y el Chelsea, que logró su segundo título en 2021—, sino que además es revancha de la final del pasado Mundial de Clubes, ganado por el Chelsea.

Si no fuera por el equipo inglés, el conjunto francés habría coronado una temporada perfecta en 2025 tras ganar cuatro de los cinco torneos disputados.

El otro cruce enfrenta al Galatasaray, una de las grandes sorpresas de los playoffs, contra el Liverpool, actual campeón de Inglaterra y máximo campeón continental de su país.

El Galatasaray viene de eliminar a la Juventus en una serie con goles, goleadas y victorias agónicas.

El Liverpool, por su parte, está prácticamente fuera de la pelea local y busca en la Champions salvar su temporada. Como ya demostró en playoffs, el equipo turco no será tarea fácil, pero jugar en Estambul siempre añade un componente especial.

Cualquiera de estos cruces podría verse perfectamente en cuartos o semifinales; es fortuito tener enfrentamientos de este calibre tan temprano.

El cuadro de la muerte

Con tantos equipos de élite en competencia y un nuevo formato, era inevitable un “cuadro de la muerte”. Ese es el que integran Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich y Atalanta.

City y Madrid son viejos conocidos: es la quinta vez consecutiva, sexta en siete años y séptima en once que se enfrentan en instancias decisivas.

El Real Madrid domina el historial reciente con un 4-2 en cruces y, en cuatro de los seis enfrentamientos anteriores, el ganador del cruce terminó levantando el trofeo.

En el otro lado aparece el atractivo duelo entre Bayern Munich y Atalanta.

Atalanta face Bayern for the first time... #UCLdraw pic.twitter.com/JVL4UtjGma — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026

Con seis títulos, el Bayern es un histórico del torneo. El Atalanta, en cambio, ha ido forjando su reputación europea; tras ganar la Europa League en 2024, busca dar otro golpe ante un gigante continental.

La Naviera Inglesa vs. la Armada Española

El tercer cuadro garantiza al menos un semifinalista español o inglés.

El Barcelona enfrentará al Newcastle United, mientras que el Atlético de Madrid se medirá ante el Tottenham.

Un cruce entre Barcelona y Atlético en cuartos tendría un enorme peso histórico. En 2014 y 2016, el Atlético eliminó al Barça en cuartos rumbo a la final.

La caída de 2016 marcó el fin del dominio blaugrana en Europa, dando paso a una etapa de eliminaciones dolorosas.

Sin menospreciar a los clubes ingleses, un Barcelona-Atlético sería uno de los duelos más atractivos del torneo.

La gran oportunidad del Arsenal

El último cuadro lo encabeza el Arsenal, el mejor equipo de la fase de liga tras ganar sus ocho partidos, con 23 goles a favor y solo cuatro en contra.

Su rival en octavos será el Bayer Leverkusen, campeón alemán hace dos temporadas tras romper la hegemonía del Bayern.

En el otro lado aparecen el Sporting de Portugal y el sorprendente Bodo Glimt, que eliminó al Inter Milan con un global de 5-2 tras vencer en Noruega e Italia.

Bodø/Glimt vs Sporting CP in the round of 16 😎#UCLdraw pic.twitter.com/y4rcGCd3DQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026

A pesar de estas historias, este cuadro representa la mejor oportunidad del Arsenal en años para llegar lejos. Sobre el papel, es favorito y debería repetir como semifinalista.

Todos los caminos llegan a Budapest

Los octavos de final de la UEFA Champions League, rumbo a la final del 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, comenzarán el 10 de marzo con los partidos de ida.

The confirmed round of 16 draw ✅#UCLdraw pic.twitter.com/PVhNIIZngZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026

Los encuentros de vuelta se disputarán la semana siguiente.