Champions League: PSG bicampeón de Europa tras una dramática tanda de penales ante Arsenal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El conjunto parisino remontó el marcador en el segundo tiempo con un penal de Ousmane Dembélé y terminó imponiéndose desde los once pasos para conquistar su segunda Liga de Campeones de la UEFA en una final intensa disputada en el Puskas Arena de Budapest.

PSG volvió a tocar la gloria europea. El club parisino se proclamó bicampeón de la Liga de Campeones de la UEFA al derrotar al Arsenal en una emocionante definición por penales, luego de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario en la final disputada en el Puskas Arena de Budapest.

El encuentro comenzó de manera inmejorable para los ingleses. Apenas al minuto 6, Kai Havertz sorprendió a la defensa francesa con una brillante definición que adelantó al Arsenal y le permitió marcharse al descanso con ventaja de 1-0.

A pesar del resultado parcial, el París Saint-Germain fue ampliamente superior durante la primera mitad. Los dirigidos por el conjunto parisino monopolizaron la posesión con un 74 por ciento frente al 26 por ciento de los londinenses, aunque encontraron pocas opciones claras ante el sólido repliegue defensivo de los Gunners.

La dinámica del partido se mantuvo tras el descanso. El PSG siguió dominando el balón y empujando al Arsenal hacia su propio campo. La insistencia encontró recompensa al minuto 63, cuando Mosquera derribó a Khvicha Kvaratskhelia dentro del área. Tras la revisión del VAR, el árbitro confirmó la pena máxima.

Ousmane Dembélé asumió la responsabilidad desde los once metros y convirtió con seguridad al minuto 65 para establecer el empate 1-1 que terminaría llevando la definición hasta los penales.

Las estadísticas reflejaron el dominio parisino. El PSG cerró el encuentro con un 73 por ciento de posesión frente al 27 por ciento del Arsenal y registró 11 remates contra apenas uno de los ingleses. La ocasión más clara para evitar la tanda llegó al minuto 89, cuando Vitinha sacó un potente disparo que se estrelló en el travesaño.

Con la igualdad intacta, el título se decidió desde el punto penal.

La serie comenzó con los aciertos de Gonçalo Ramos para el PSG y Viktor Gyökeres para el Arsenal. Désiré Doué mantuvo la ventaja psicológica para los franceses antes de que Eberechi Eze fallara su lanzamiento.

Sin embargo, el Arsenal recuperó esperanza cuando David Raya detuvo el disparo de Nuno Mendes. Declan Rice convirtió para los ingleses y Achraf Hakimi respondió para el PSG. Gabriel Martinelli volvió a acertar para los londinenses, pero Lucas Beraldo mantuvo la calma y marcó para los parisinos.

La presión quedó entonces sobre Gabriel Magalhães, obligado a convertir para extender la serie. El defensor brasileño envió su remate por encima del travesaño, desatando la celebración del PSG.