Este miércoles 28 de enero se disputará en su totalidad y a la misma hora la última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Si bien el nuevo formato —ya en su segundo año de ejecución— tuvo detractores cuando fue anunciado, le ha dado un aire fresco a una fase que durante años llegaba casi definida a la última jornada.
Ahora, sin grupos tradicionales y con una tabla general, no todos los equipos se enfrentan entre sí, por lo que resultados de partidos entre rivales que nunca enfrentaste pueden definir tu destino europeo. A falta de una fecha, hay certezas, pero también un enorme margen para el drama.
El escenario del Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo
Michael Amir Murillo es actualmente el único panameño en disputa en la UEFA Champions League, defendiendo los colores del Olympique de Marsella. Tras siete jornadas, el conjunto francés ocupa la posición 19 de la tabla con 9 puntos.
Si el torneo terminara hoy, el Marsella estaría clasificado a los playoffs previos a octavos, enfrentando al Inter de Milán, ubicado en la posición 14. Aunque ya no tienen opciones matemáticas de clasificar directo a octavos, al estar a cuatro puntos del octavo lugar, una victoria como visitantes ante el Brujas aseguraría su presencia entre los primeros 20.
Las distancias en la tabla son mínimas. Un empate o una derrota podría dejarlos fuera de toda competencia europea, por lo que el margen de error es inexistente. Ganar es la única vía segura, con la esperanza de ver a Murillo disputar una eliminatoria de Champions en las próximas semanas.
La pelea por el pase directo a octavos: dos seguros y muchos aspirantes
Los clasificados directos a octavos aún no están completamente definidos. Arsenal (21 puntos) y Bayern Munich (18) son los únicos con boleto matemáticamente asegurado.
A partir de ahí, el caos es total. Entre el tercer lugar (Real Madrid) y el decimotercero (Atalanta) hay apenas dos puntos de diferencia. Algo similar ocurre entre el octavo (Chelsea) y el decimosexto (Borussia Dortmund).
Real Madrid y Liverpool, ambos con 15 puntos, están virtualmente clasificados de forma directa, y solo una derrota combinada con resultados catastróficos los enviaría a los playoffs.
Por detrás, Tottenham, PSG, Newcastle y Chelsea necesitan ganar para asegurar su lugar. Tottenham y Chelsea, además, juegan de visitante, por lo que una buena diferencia de goles sería clave.
Gigantes al acecho: Barcelona y City presionan
Barcelona y Manchester City, ambos jugando en casa, llegan con la misma cantidad de puntos que los equipos que ocupan puestos directos. Con diferencias de gol de +5 y +4, respectivamente, saldrán a buscar goleadas para colarse entre los ocho mejores.
Cada gol contará. No hay espacio para especular.
La batalla por los playoffs: un pelotón brutal
La lucha por los playoffs es aún más feroz. Siete equipos ya aseguraron al menos esa instancia: Barcelona, Sporting CP, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter y Juventus, todos con 12 o 13 puntos.
El Borussia Dortmund, con 11 puntos y buena diferencia de gol, también está virtualmente clasificado. Sin embargo, a partir de ahí, el margen se reduce al mínimo.
Entre el Galatasaray (17° con 10 puntos) y el FC Copenhague (26°) hay solo dos puntos de diferencia. Para equipos como Galatasaray, Qarabag, Olympique de Marsella, Bayer Leverkusen y AS Monaco, la consigna es clara: ganar y clasificar.
Los que suman 8 puntos —PSV, Athletic Club y Olympiacos— necesitan ganar y esperar combinaciones. Lo mismo aplica para quienes están fuera de la burbuja: Napoli, FC Copenhague, Brujas, Bodo Glimt, Benfica, Pafos FC, St. Gilloise y Ajax.
Un cierre de infarto garantizado
Si algo ha quedado claro es que esta última jornada de la fase de liga será un cierre de infarto. Goles, tablas actualizándose en tiempo real y temporadas enteras decidiéndose en 90 minutos.
Partidos destacados de la jornada
18 games kicking off simultaneously on Wednesday 🤯#UCL pic.twitter.com/NwkUz8XDgQ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 26, 2026
Todos los encuentros se disputarán a partir de las 3:00 p.m. (hora de Panamá). Entre los más atractivos destacan:
AS Monaco vs. Juventus
Borussia Dortmund vs. Inter de Milán
Brujas vs. Olympique de Marsella
Eintracht Frankfurt vs. Tottenham
FC Barcelona vs. FC Copenhague
Liverpool vs. Qarabag
Manchester City vs. Galatasaray
PSG vs. Newcastle
Benfica vs. Real Madrid
Napoli vs. Chelsea