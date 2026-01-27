Champions League: una última jornada que promete caos

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

La fase de liga de la Champions se define en una jornada final cargada de tensión, cálculos, goles y destinos cruzados en toda Europa.

Este miércoles 28 de enero se disputará en su totalidad y a la misma hora la última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Si bien el nuevo formato —ya en su segundo año de ejecución— tuvo detractores cuando fue anunciado, le ha dado un aire fresco a una fase que durante años llegaba casi definida a la última jornada.

Ahora, sin grupos tradicionales y con una tabla general, no todos los equipos se enfrentan entre sí, por lo que resultados de partidos entre rivales que nunca enfrentaste pueden definir tu destino europeo. A falta de una fecha, hay certezas, pero también un enorme margen para el drama.

El escenario del Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo

Michael Amir Murillo es actualmente el único panameño en disputa en la UEFA Champions League, defendiendo los colores del Olympique de Marsella. Tras siete jornadas, el conjunto francés ocupa la posición 19 de la tabla con 9 puntos.

Si el torneo terminara hoy, el Marsella estaría clasificado a los playoffs previos a octavos, enfrentando al Inter de Milán, ubicado en la posición 14. Aunque ya no tienen opciones matemáticas de clasificar directo a octavos, al estar a cuatro puntos del octavo lugar, una victoria como visitantes ante el Brujas aseguraría su presencia entre los primeros 20.

El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo clasificará a playoffs con una victoria. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

Las distancias en la tabla son mínimas. Un empate o una derrota podría dejarlos fuera de toda competencia europea, por lo que el margen de error es inexistente. Ganar es la única vía segura, con la esperanza de ver a Murillo disputar una eliminatoria de Champions en las próximas semanas.

La pelea por el pase directo a octavos: dos seguros y muchos aspirantes

Los clasificados directos a octavos aún no están completamente definidos. Arsenal (21 puntos) y Bayern Munich (18) son los únicos con boleto matemáticamente asegurado.

A partir de ahí, el caos es total. Entre el tercer lugar (Real Madrid) y el decimotercero (Atalanta) hay apenas dos puntos de diferencia. Algo similar ocurre entre el octavo (Chelsea) y el decimosexto (Borussia Dortmund).

El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham (c), celebra con sus compañeros el sexto gol del equipo madridista durante el encuentro correspondiente a la Liga de Campeones UEFA de la séptima fecha entre el Real Madrid y el AS Mónaco, en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid. EFE / Kiko Huesca.

Real Madrid y Liverpool, ambos con 15 puntos, están virtualmente clasificados de forma directa, y solo una derrota combinada con resultados catastróficos los enviaría a los playoffs.

Cody Gakpo (C) of Liverpool FC celebrates after scoring the 0-3 goal during the UEFA Champions League soccer match between Olympique Marseille and Liverpol FC, in Marseille, France, 21 January 2026. (Liga de Campeones, Francia, Marsella) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Por detrás, Tottenham, PSG, Newcastle y Chelsea necesitan ganar para asegurar su lugar. Tottenham y Chelsea, además, juegan de visitante, por lo que una buena diferencia de goles sería clave.

Gigantes al acecho: Barcelona y City presionan

Barcelona y Manchester City, ambos jugando en casa, llegan con la misma cantidad de puntos que los equipos que ocupan puestos directos. Con diferencias de gol de +5 y +4, respectivamente, saldrán a buscar goleadas para colarse entre los ocho mejores.

Barcelona's Robert Lewandowski (C) celebrates with his teammates after scoring the 2-4 goal during the UEFA Champions League match between SK Slavia Praha and FC Barcelona, in Prague, Czechia, 21 January 2026. (Liga de Campeones, Praga) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Cada gol contará. No hay espacio para especular.

La batalla por los playoffs: un pelotón brutal

La lucha por los playoffs es aún más feroz. Siete equipos ya aseguraron al menos esa instancia: Barcelona, Sporting CP, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter y Juventus, todos con 12 o 13 puntos.

El Borussia Dortmund, con 11 puntos y buena diferencia de gol, también está virtualmente clasificado. Sin embargo, a partir de ahí, el margen se reduce al mínimo.

Players of Dortmund applaud fans after the UEFA Champions League match between Tottenham Hotspur and Borussia Dortmund, in London, Britain, 20 January 2026. (Liga de Campeones, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN

Entre el Galatasaray (17° con 10 puntos) y el FC Copenhague (26°) hay solo dos puntos de diferencia. Para equipos como Galatasaray, Qarabag, Olympique de Marsella, Bayer Leverkusen y AS Monaco, la consigna es clara: ganar y clasificar.

Los que suman 8 puntos —PSV, Athletic Club y Olympiacos— necesitan ganar y esperar combinaciones. Lo mismo aplica para quienes están fuera de la burbuja: Napoli, FC Copenhague, Brujas, Bodo Glimt, Benfica, Pafos FC, St. Gilloise y Ajax.

Un cierre de infarto garantizado

Si algo ha quedado claro es que esta última jornada de la fase de liga será un cierre de infarto. Goles, tablas actualizándose en tiempo real y temporadas enteras decidiéndose en 90 minutos.

Partidos destacados de la jornada

18 games kicking off simultaneously on Wednesday 🤯#UCL pic.twitter.com/NwkUz8XDgQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 26, 2026

Todos los encuentros se disputarán a partir de las 3:00 p.m. (hora de Panamá). Entre los más atractivos destacan:

AS Monaco vs. Juventus

Borussia Dortmund vs. Inter de Milán

Brujas vs. Olympique de Marsella

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham

FC Barcelona vs. FC Copenhague

Liverpool vs. Qarabag

Manchester City vs. Galatasaray

PSG vs. Newcastle

Benfica vs. Real Madrid

Napoli vs. Chelsea