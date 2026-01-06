Chelsea nombra a Liam Rosenior como nuevo entrenador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Chelsea confirma a Liam Rosenior como relevo de Enzo Maresca; el inglés deja el Estrasburgo, firma hasta 2032 y llega precedido por clasificar a Europa.

El Chelsea ha contratado a Liam Rosenior como reemplazo de Enzo Maresca, quien decidió separar su camino del Chelsea el 1 de enero, según confirmó este martes la entidad londinense.

Rosenior, de 41 años, ejercía hasta este martes como técnico del Estrasburgo, club que guarda estrechos lazos con el Chelsea porque comparten propiedad, lo que ha agilizado las negociaciones y permitido al entrenador viajar en las últimas horas a Londres para concretar su fichaje.

El técnico inglés, que había anunciado en las últimas horas que existían las conversaciones y que “probablemente” se convertiría en el nuevo entrenador del Chelsea, ha firmado un contrato hasta 2032.

“Siento mucho honor de ser entrenador del Chelsea. Este es un club con un espíritu único y con una historia orgullosa de ganar títulos”, dijo Rosenior.

“Mi trabajo es proteger la identidad del club y crear un equipo que refleje esos valores en cada partidos que juguemos. Que me confíen este trabajo significa todo para mí” y quiero agradecérselo a todos los involucrados por la oportunidad y la fe depositada en mí. “Lo daré todo para conseguir el éxito que este club se merece”, indicó.

Maresca salió del Chelsea a comienzos de año debido a los malos resultados del equipo, con una sola victoria en los últimos siete partidos, y las discrepancias con la directiva, a la que consideraba entrometida en sus decisiones.

Tras la marcha del italiano, Callum Macfarlane asumió las riendas como técnico interino y sacó un empate del Etihad Stadium gracias a un gol de Enzo Fernández en los últimos instantes del partido contra el Manchester City (1-1).

Rosenior llegó al Estraburgo en 2024 y llevó al club francés a clasificarse a la Liga Conferencia. El inglés, que también dirigió al Derby County como interino y al Hull City, tiene un amplio pasado como jugador en Inglaterra y jugó en el Hull, el Brighton & Hove Albion y el Reading.