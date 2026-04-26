José ‘Chema’ Caballero alcanza el coliderato de bases robadas en la Liga Americana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño José Caballero alcanzó este domingo el coliderato de bases robadas en la Liga Americana, igualando con 11 al dominicano José Ramírez de los Cleveland Guardians.

Caballero, quien ya fue líder del circuito en 2024 y 2025, mantiene su producción en este departamento en el arranque de la campaña 2026.

En términos históricos, el panameño llegó a 130 bases robadas de por vida en las Grandes Ligas, distribuidas en 26 en 2023, 44 en 2024 y 49 en 2025.

Desde el 13 de abril, Caballero acumula seis bases robadas, acompañadas de un repunte ofensivo: 18 imparables en ese lapso que elevaron su promedio de bateo de .167 a .271.

A esto se suman tres dobles, tres jonrones y 10 carreras impulsadas en 27 partidos disputados.

El 16 de abril, Caballero superó a Carlos Lee (125) en la lista histórica de bases robadas entre panameños en Grandes Ligas, ubicándose en la cuarta posición. El tercer lugar lo ocupa Roberto Kelly, con 235 estafadas en 14 temporadas.

En la jornada dominical, Caballero se fue de 3-0 en la derrota 7-4 de los New York Yankees ante los Houston Astros. Fue golpeado por un pelotazo en el segundo episodio y aprovechó para robarse la segunda base.

En esa acción, Caballero y Ben Rice quedaron a la espera del batazo de Aaron Judge, quien cerró la entrada con elevado al jardín izquierdo.

Más acción

El receptor Iván Herrera conectó un imparable en tres turnos y negoció una base por bolas en la derrota 3-2 de los St. Louis Cardinals ante los Seattle Mariners. En sus últimos siete juegos, Herrera batea para .308 con dos cuadrangulares.

Por su parte, Edmundo Sosa fue alineado como segunda base y séptimo en el orden ofensivo. El metropolitano se fue en blanco en dos turnos y cometió un error en la derrota 6-2 de los Philadelphia Phillies frente a los Atlanta Braves.

Sosa presenta un porcentaje de embasado de .300 y suma siete carreras empujadas en 15 partidos.