Chema Caballero conecta su primer jonrón de 2026 en derrota de los Yankees ante los Mets

El panameño José “Chema” Caballero conectó este domingo su primer cuadrangular de 2026, aunque no pudo evitar la derrota de los New York Yankees 6-4 frente a los New York Mets.

Ubicado como último en el orden ofensivo y defendiendo el campocorto, Caballero respondió con autoridad. El panameño encontró su primer imparable del spring training y lo hizo de la mejor manera: con un batazo de vuelta completa.

La conexión llegó en la parte baja del tercer episodio. Con la pizarra 1-0 a favor de los Mets, Caballero castigó un lanzamiento con un sólido swing que terminó en el jardín izquierdo. La pelota salió de su bate a 103.6 millas por hora, recorrió 402 pies y con un ángulo de salida de 32 grados, suficiente para igualar momentáneamente el compromiso 1-1.

El partido, sin embargo, mantuvo una tónica ofensiva constante por parte de ambos equipos, pero fueron los Mets quienes lograron capitalizar mejor sus oportunidades. Cuadrangulares de Jared Young, Luis Torrens, Hayden Senger y un decisivo batazo de tres carreras de JT Schwartz en el octavo episodio marcaron la diferencia en el marcador.

Por los Yankees, además del aporte de Caballero, destacó un jonrón de tres carreras de Kenedy Corona en la parte baja del octavo inning que recortó distancias y puso cifras más decorosas al resultado final.

El santeño también tuvo participación defensiva clave en el quinto episodio, cuando inició una doble matanza desde el campocorto, mostrando solvencia en una posición donde busca ganar protagonismo.

Cabe resaltar que el torpedero titular de los Yankees, Anthony Volpe, se encuentra en proceso de recuperación por lesión, lo que abre la puerta para que el panameño pueda asumir un rol importante en el arranque de la campaña.

En paralelo, Caballero también tiene en la mira su participación internacional. El infielder jugará su segundo Clásico Mundial de Béisbol con Panamá, en un grupo junto a Canadá, Colombia, Puerto Rico y Cuba.

Los Yankees continuarán su calendario de preparación con dos compromisos esta semana ante los Toronto Blue Jays, considerados uno de sus principales rivales divisionales de cara a la temporada 2026. Además, el equipo neoyorquino tiene previsto enfrentar el próximo martes 3 de marzo a la selección de Panamá.