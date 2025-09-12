Chema Caballero encendido con el bate en una noche de saludos a Trump y de historia para Judge

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Aaron Judge volvió a ser protagonista con su poder descomunal y el panameño José Chema Caballero reafirmó su gran momento ofensivo, en un juego que combinó récords históricos, presencia presidencial y un triunfo clave para los Yankees de Nueva York.

La novena del Bronx venció el jueves 9-3 a los Tigres de Detroit, evitando así una barrida de tres juegos y tomando impulso de cara a la recta final de la temporada.

El encuentro tuvo un marco especial. El presidente Donald Trump presenció las acciones en una jornada que coincidió con el 24º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, lo que añadió simbolismo al ambiente en el Yankee Stadium.

Judge alcanza a DiMaggio

En la primera entrada Judge disparó un cuadrangular frente a Tyler Holton (5-5) y en el tercer episodio repitió la dosis con un batazo de 434 pies ante Sawyer Gipson-Long. Con ello llegó a 361 jonrones en su carrera, igualando al legendario Joe DiMaggio en el cuarto puesto de la lista histórica de los Yankees.

El jardinero, dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, logró así su sexto juego con múltiples jonrones en la temporada.

“Es increíble. Es un jugador único. No se ve eso muy a menudo, es realmente raro. Es genial estar en el mismo equipo que él”, expresó Caballero sobre Judge tras el partido.

Apenas dos noches atrás había superado al inmortal Yogi Berra en el quinto lugar de la franquicia. Judge, de 33 años, terminó la jornada con tres imparables que elevaron su promedio a .322, el mejor de todas las Grandes Ligas.

Giancarlo Stanton también se unió a la fiesta con su jonrón número 449, alcanzando a Vladimir Guerrero padre y Jeff Bagwell en el puesto 41 de la lista de cuadrangulares de la MLB.

Fue la 56ª vez, incluyendo postemporada, que Judge y Stanton conectaron jonrón en el mismo juego, y la quinta ocasión en este 2025.

Caballero brilla con el madero

La ofensiva neoyorquina no dependió únicamente de sus cañoneros. El santeño Chema Caballero volvió a ser pieza clave al irse de 3-2 con una anotada y una impulsada.

Sus estadísticas desde que llegó a Nueva York reflejan el impacto inmediato: batea .265 con un porcentaje de embasado de .373 y un OPS de .801, todos superiores a lo mostrado en Tampa Bay. Además, sigue siendo el líder absoluto de las Mayores en bases robadas con 45.

Más aportes

Ben Rice contribuyó con un doble productor, mientras que Austin Slater, Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. sumaron sencillos remolcadores.

Con este resultado, los Yankees se colocaron medio juego por delante de Boston en la lucha por el primer comodín de la Liga Americana, justo antes de una serie crucial de tres partidos en Fenway Park este fin de semana.

El novato Cam Schlittler (3-3) dejó atrás su peor apertura al lanzar seis sólidas entradas en las que permitió solo una carrera y tres imparables. Ryan Yarbrough completó la faena con tres episodios impecables para acreditarse su cuarto salvamento en Grandes Ligas, primero de la presente campaña.