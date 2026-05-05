Chema Caballero: manos seguras y una amenaza en las bases

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

El panameño José Caballero está a solo seis partidos de igualar los 40 encuentros que disputó con los New York Yankees en 2025, pero con una diferencia clara: su impacto en el terreno ha crecido de forma significativa en este inicio de campaña.

Caballero, canjeado a Nueva York en el último día de julio de 2025, disputó este lunes su partido 34 de la temporada. La confianza del cuerpo técnico se refleja en una mayor titularidad, lo que ha incrementado sus turnos oficiales en un 51%. Ese volumen adicional se traduce en producción: suma 10 imparables más que en ese tramo comparativo, un cuadrangular adicional y cuatro bases robadas extra. Aunque algunas métricas han bajado levemente, el descenso no es significativo: su promedio ofensivo pasó de .266 a .261, manteniéndose competitivo mientras aún tiene margen para igualar las 15 bases robadas que registró previamente.

Si se proyecta su rendimiento a unos 155 juegos, Caballero firmaría números de impacto personal: 59 bases robadas, 73 carreras anotadas, 59 impulsadas, 27 dobles y 18 jonrones, todos potenciales topes en su carrera.

El antecedente más cercano de volumen fue en 2024, cuando jugó 139 partidos con los Tampa Bay Rays. En aquella campaña conectó 9 jonrones, 24 dobles y remolcó 44 carreras, cifras que hoy proyecta superar ampliamente.

El contexto en Nueva York también ha cambiado a su favor. El pasado domingo, los Yankees enviaron a Anthony Volpe a Triple A, una decisión que deja claro que, al entrar al segundo mes de la temporada, Caballero se ha consolidado como el campocorto titular.

“Caballero está jugando de maravilla la posición y lo está haciendo realmente bien, así que eso lo complica. Ahora queda decidir cuál es el rol que existe ahora mismo y sobre ello iremos resolviendo”, señaló el mánager Aaron Boone al referirse a la situación interna del equipo.

Más allá de los 19 jonrones y 72 carreras impulsadas de Volpe en 2025, las dudas surgieron por su inconsistencia defensiva: cometió 19 errores en 153 partidos, con un porcentaje de fildeo de .963. Caballero, en contraste, presenta un sólido .979 con apenas tres errores en 34 juegos.

La diferencia también se percibe en la ejecución de jugadas clave. Volpe registró 60 dobles matanzas en toda la temporada pasada, mientras que Caballero ya acumula 21 en poco más de un mes de acción.

La métrica avanzada

Desde la óptica de Baseball Savant y el sistema Statcast, los números refuerzan su impacto defensivo.

El Fielding Run Value —una métrica que cuantifica cuántas carreras salva o cuesta un jugador con su defensa respecto al promedio— ubica al panameño dentro del 13% élite de la liga. A esto se suma el Outs Above Average (OAA), que mide el rango defensivo y la capacidad de convertir jugadas difíciles en outs; en este apartado, Caballero aparece entre el 7% de los mejores.

Lo que inició como un rol de utility ha evolucionado rápidamente. Caballero se ha impuesto en la posición por encima de nombres como Amed Rosario, Oswald Peraza y Osvaldo Cabrera, consolidándose como una pieza confiable tanto con el guante como en las bases.

La competencia interna no desaparece. El prospecto George Lombard Jr. presiona desde ligas menores con números llamativos, pero por ahora la titularidad tiene nombre propio: José Manuel Caballero Ortega.

En colectivo, los Yankees atraviesan un sólido arranque con marca de 24 victorias y 11 derrotas, liderando la División Este de la Liga Americana con ventaja de 1.5 juegos sobre Tampa Bay, 8.0 sobre Toronto, 9.0 sobre Baltimore y 10.0 sobre Boston. En ese contexto competitivo, Caballero no solo ha respondido: se ha convertido en un factor determinante.