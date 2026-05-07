Chema Caballero recibe descanso por hinchazón en el codo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Para el compromiso de este jueves, Max Schuemann ocupa el campocorto de los Yankees de Nueva York.

El panameño José Caballero tendrá jornada de descanso este jueves y no será titular con los Yankees de Nueva York en el duelo frente a los Texas Rangers, luego de sufrir un pelotazo en el codo izquierdo durante el partido del miércoles por la noche.

Chema Caballero, quien se fue en blanco en dos turnos en el compromiso anterior, fue golpeado por un lanzamiento del derecho Nathan Eovaldi. Aunque el envío fue una curva, el santeño mostró visibles gestos de dolor inmediatamente después del impacto.

La preocupación aumentó en las horas posteriores, aunque el dirigente Aaron Boone dio señales positivas sobre el estado del utility panameño. El reportero Gary Phillips publicó este jueves temprano en X que “es probable que José Caballero esté disponible hoy”, pese a la inflamación que todavía presenta en el codo.

El santeño había sido titular en 36 de los 37 partidos disputados por los Yankees esta temporada, consolidándose como una de las piezas más consistentes del cuadro interior. El único encuentro que no jugó anteriormente fue cubierto por Amed Rosario.

Para el compromiso de este jueves, será Max Schuemann quien ocupe el campocorto de Nueva York, movimiento que también llega después de que Anthony Volpe fuera enviado el pasado domingo a la sucursal Triple A.

Caballero atraviesa además uno de sus mejores momentos ofensivos de la campaña. En sus últimos 15 partidos batea para promedio de .288, con porcentaje de embasado de .351 y OPS de .851.

Durante ese lapso, el panameño ha conectado tres cuadrangulares, se ha robado cuatro bases y ha impulsado cinco carreras, aportando producción y velocidad a una alineación que sigue lidiando con ajustes defensivos y cambios en el infield.