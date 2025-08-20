José ‘Chema’ Caballero saca dos jonrones y asegura que algo se le contagia de Aaron Judge y Giancarlo Stanton

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El santeño José Chema Caballero se unió a la fiesta de los cuadrangulares y por partida doble en la contundente victoria de los Yankees de Nueva York 13-3 sobre los Tampa Bay Rays en el George M. Steinbrenner Field.

Los Mulos de Manhattan sacaron nueve jonrones por segunda vez en la temporada. La primera fue en el día inaugural que desató la polémica por los bates torpedo.

El partido, que inició tras casi dos horas de demora por lluvia, tuvo un arranque explosivo con jonrones consecutivos de Aaron Judge, Cody Bellinger y Giancarlo Stanton en el primer episodio.

A ese despliegue se sumó Caballero, que desapareció la pelota en dos ocasiones y terminó de 4-2 con dos anotadas y tres impulsadas, firmando su primera noche de múltiples bambinazos.

El primero del panameño llegó por el jardín derecho en la parte alta del segundo episodio con Anthony Volpe a bordo.

Chema, que jugó en la tercera base, cerró la fiesta con un jonrón por el left center en la parte alta del noveno episodio.

Cabs are here 💣 pic.twitter.com/35IrHMhTzJ — New York Yankees (@Yankees) August 20, 2025

“Estaba ansioso por venir y jugar otra vez en este estadio. Muy feliz de ver a mis excompañeros y, bueno, una noche de grandes emociones”, expresó Caballero tras la victoria. “Es uno de los mejores partidos de mi carrera. Primera vez que doy dos en un juego, pero el béisbol no es solo cuadrangulares. Está en el top, noche especial para mí”, añadió con una sonrisa.

El panameño también se refirió a la experiencia de compartir camerino con dos de los cañoneros más temidos de las Grandes Ligas: “Algo se tiene que pegar porque son los Bombarderos del Bronx”, dijo en referencia a Judge y Stanton, quienes se combinaron para tres jonrones más ante el pitcheo de Tampa Bay.

El festival ofensivo neoyorquino incluyó también tablazos de Jazz Chisholm Jr. y Ben Rice, igualando un récord de la franquicia con nueve vuelacercas en un solo partido. Bellinger fue otro de los grandes protagonistas, al terminar de 5-4 con tres carreras empujadas.

En el montículo, Carlos Rodón (13-7) firmó una sólida apertura con seis entradas de dos carreras para llevarse la victoria. Por su parte, Shane Baz (8-10) sufrió la derrota tras conceder seis anotaciones y cinco cuadrangulares en apenas tres episodios.

Le lucen las rayas

En apenas 11 juegos con la franquicia, el panameño batea .364 con ocho imparables —incluidos tres extrabases— y un promedio de embasado de .440.

Además, mantiene su liderato de bases robadas en todas las Grandes Ligas con 39, cinco de ellas en esta nueva etapa en Nueva York. Con los dos jonrones de este martes, su OPS se disparó a 1.122, ubicándolo entre los 15 mejores de la MLB del mes en curso.