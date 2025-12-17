Cherki y Savinho marcan la diferencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una maravilla de Ryan Cherki a la media hora y un gol de Savinho en el minuto 67 marcaron la diferencia a favor del Manchester City, clasificado para las semifinales de la Copa de la Liga con una victoria en casa sobre el Brentford, doblegado por el talento rival, sobre todo del mediapunta francés (2-0).

Natural de Lyon, 22 años, Cherki es pura fantasía. En cada control, cada regate, cada movimiento, cada maniobra desprende una clase extraordinaria, innata, que lo transforman en un futbolista no solo diferente, sino también diferencial para el City.

Un jugador único que, cuando está inspirado, es admirable y, sobre todo, imparable. No hay muchos futbolistas en la actualidad con tanta técnica individual como él. Ni en parado ni, menos aún, en movimiento.

El 1-0 con el que el conjunto de Pep Guardiola aceleró su triunfo fue una demostración, tras media hora de alternativas y dudas, con la lesión también de Bobb (lo sustituyó Foden en el 18) y con la reclamación del Brentford de una tarjeta roja a Khusanov (recibió amarilla, por la interpretación de no ser el último hombre).

Cherki no necesita demasiado para inventarse un gol, un pase, un ataque o un regate. De un despeje de cabeza en un saque de esquina sobre el área del Brentford salió despedido el balón, por el aire. Lo bajó con el pecho, lo acomodó con la izquierda, dribló a un oponente con la zurda y conectó un derechazo formidable, directo a la escuadra de la portería rival, inalcanzable para cualquiera que hubiera bajo palos. Un golazo en cuatro toques, en el minuto 33. Pura clase, puro fútbol.

Después, Trafford intervino con acierto en la portería del City para mantener el mínimo triunfo, agrandado y sentenciada sobrepasada la hora de partido por Savinho, regateador vertiginoso y goleador en el 2-0.