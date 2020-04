Chicharito Hernández: ‘Me sorprende ganar millones como futbolista mientras que los médicos y científicos no ganan nada’

El futbolista mexicano Javier Chicharito Hernández reconoció que no entiende como futbolistas ganan millones de dólares, mientras los médicos que buscan la cura al coronavirus no ganan casi nada.

Hernández habló sobre la desigualdad social que se vive en el mundo en estos momentos en una entrevista con la comediante mexicana Sofía Niño de Rivera.

“Me sorprende ganar millones de dólares como futbolista mientras que los médicos y científicos que buscan la cura del Covid-19 no ganan nada", dijo Hernández.

“Es increíble que a mí me paguen tantísimo por hacer un deporte y que la gente que trata de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no está ganando nada, económicamente hablando”. Javier Hernández, futbolista del LA Galaxy

“Es increíble que a mí me paguen tantísimo por hacer un deporte y que la gente que trata de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no está ganando nada, económicamente hablando”, agregó el futbolista mexicano de 31 años de edad.

El exdelantero del Manchester United y el Real Madrid también se refirió a la desigualdad social que existe hoy en día en el mundo.

“Espero que esto regrese a la normalidad o que mejore nuestra realidad, ojalá que todas esas personas que están en unos niveles extremadamente altos puedan aprender de esto y haya menos desigualdad en todos los sentidos”, recalcó el máximo goleador en la historia de la selección mexicana.

El ahora jugador de la Major League Soccer (MLS) con el Galaxy señaló que extraña mucho jugar al fútbol y entrenar, no obstante, aclaró que toca esperar y seguir las indicaciones de las autoridades para cuando den la luz verde de poder salir otra vez.

“Obviamente extraño el fútbol, extraño entrenar, pero trato de no apegarme a eso, no depende de mí decir si iniciamos, jugamos o entrenamos, trato de aceptarlo. Claro que me jode a ratos, me despierto y me gustaría agarrar el coche e irme al entrenamiento, pero no está en mí”, explicó.

Con el Galaxy, Chicharito llegó a jugar dos partidos en el arranque de temporada, antes de que se anunciara la suspensión por el coronavirus.

En estos momentos, Estados Unidos, el país con más contagios por el COVID-19, contabiliza más de 475 mil casos positivos y cerca de 18 mil fallecidos, según los datos proporcionados por el Hospital Johns Hopkins.