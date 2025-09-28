Chile 2025: Jorge Dely Valdés reconoce errores en la derrota panameña ante Paraguay

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras el amargo debut mundialista de este sábado, el director técnico Jorge Dely Valdés reconoció lo que ocurrió en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

La selección de Panamá perdió ante Paraguay (3-2). Esto, luego de igualar 2-2 un partido en el que poco peligro generó y en el que incluso estuvo a punto de concretar la remontada con futbolistas que ingresaron en el complemento.

Al término del encuentro, Dely Valdés fue enfático al señalar que la primera parte no fue la esperada por su equipo, a pesar del gol de Martin Krug al quinto minuto.

“Hubo mucha imprecisión de parte de nosotros. Perdíamos balones fáciles y en algunas jugadas los jugadores buscaban el balón al espacio, lo que Paraguay anticipaba rápidamente”, explicó el estratega.

La falta de conexión entre líneas y la dificultad para sostener la posesión fueron evidentes en los primeros 45 minutos, donde Panamá, con su 5-4-1, vio cómo Paraguay equilibraba las acciones hasta conseguir el empate antes del descanso.

El técnico resaltó que la reacción del equipo se produjo tras un ajuste táctico al 4-1-4-1 con Ariel Arroyo, que permitió mayor control en el mediocampo y más oportunidades de aproximación al arco rival.

“Mejoramos cuando hicimos el cambio. Tuvimos más el balón en el segundo tiempo y generamos aproximaciones importantes”, señaló Dely Valdés.

Giovanny Herbert encontró en una acción casi individual la igualdad a 12 minutos del final. Luego salió de la cancha y tomó su lugar Anel Ryce, que al 90+1 le puso un balón a Kevin Walder a la cabeza y este envió afuera el 3-2 de Panamá.

“Nosotros tuvimos el 3-2 con un cabezazo”, enfatizó el estratega colonense.

Sobre el gol in extremis de Tiago Caballero, Dely Valdés dejó su reflexión. “Fue una distracción ahí al final, pero el equipo mostró carácter y estuvo más sólido con los ajustes tácticos realizados”.

¡FINAL DEL PARTIDO! #PanamáSub20🇵🇦 cae en su primer partido del grupo 🅱️ ante Paraguay en el arranque del Mundial Sub-20 🏆 Chile 2025.



¡A levantarse y seguir muchachos, esto continúa 🇵🇦!



🇵🇾 3-2 🇵🇦

⚽️M. Krug

⚽️G. Herbert



🏆 U20WC

🏟️ Elías Figueroa #MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/IaOrfv9UMz — FEPAFUT (@fepafut) September 28, 2025

Por su parte, Giovanny Herbert, autor del segundo gol panameño, reconoció las dificultades del encuentro y destacó la reacción de su equipo.

“Sabemos que era un partido difícil, pero el próximo tenemos que salir mejor desde el principio porque empezamos a jugar tarde”, comentó. Herbert también valoró su anotación: “Fue un gol importante porque íbamos perdiendo”.

El delantero enfatizó la importancia de mantener la calma y mejorar la circulación del balón: “Jorge nos pidió más confianza con el balón porque nos faltó criterio. No nos vamos con la victoria, pero contentos por el trabajo del equipo en el segundo tiempo”.

Sus palabras reflejan la intención del plantel de corregir los errores y consolidar la idea de juego de cara al próximo compromiso ante Ucrania, programado para este martes a las 3:00 p.m. en Valparaíso.

Con esta derrota, Panamá suma su partido número 15 perdido en 20 presentaciones mundialistas Sub-20 y corta su racha de estrenos invictos, que se había mantenido desde el 2007.

La mirada ahora se centra en el choque ante Ucrania, donde los canaleros buscarán recomponer la confianza y mejorar la precisión en los pases, la salida de balón y la definición frente al arco rival.