Panamá, 18 de marzo del 2026

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    Béisbol

    Chiriquí avanza a la final y va por el cupo a Williamsport

    David-Doleguita venció a Herrera y avanzó a la final del Nacional Infantil 2026, donde enfrentará a Panamá Oeste por el boleto a Williamsport.

    Guillermo Pineda G.
    Chiriquí avanza a la final y va por el cupo a Williamsport
    Equipo de Chiriquí que logró clasificar a la serie final del campeonato Infantil. Foto: Guillermo Pineda

    Las Pequeñas Ligas de David-Doleguita (Chiriquí) aseguraron su clasificación a la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil 2026, tras vencer 7-3 a Herrera en el segundo juego de desempate disputado este miércoles en el estadio de Capletom, en Juan Díaz.

    +info

    Herrera vence a Coclé y sigue con vida en semifinales

    El conjunto chiricano marcó territorio desde el inicio del compromiso con poder ofensivo. En el primer episodio, Obed Fuentes y Lucas Olmos conectaron sendos cuadrangulares para colocar rápidamente en ventaja a su equipo.

    Ese arranque ofensivo fue clave para encaminar el resultado, pero el golpe definitivo llegó en el cuarto inning. Con las bases comprometidas, Edwards Díaz conectó un doble que remolcó tres carreras, ampliando la diferencia en la pizarra y dándole control total del partido a Chiriquí.

    Desde el montículo, el propio Obed Fuentes fue determinante. El derecho se acreditó la victoria tras lanzar 5.0 episodios en los que ponchó a nueve bateadores, dominando a la ofensiva herrerana en los momentos clave. Además de su labor como lanzador, Fuentes también aportó con el bate al conectar uno de los cuadrangulares del primer inning.

    Herrera intentó reaccionar, pero no logró contener la ofensiva chiricana ni revertir la desventaja en el marcador.

    Con este resultado, Chiriquí se convierte en el rival de Panamá Oeste en la serie final del campeonato, la cual se jugará al mejor de tres partidos para definir al representante panameño en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas en Williamsport.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


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