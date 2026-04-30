Chiriquí blanquea a Bocas del Toro y fuerza un sexto partido en la serie final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo de Alberto Macré venció 7-0 a Bocas del Toro, en el quinto partido, en el estadio Rod Carew.

La novena de Chiriquí respondió con autoridad en el momento más crítico de la temporada y se impuso con contundencia 7-0 sobre Bocas del Toro, en el estadio Rod Carew, para extender la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 a un sexto partido.

Obligado a ganar, el conjunto chiricano mostró una versión sólida en todas sus líneas: oportuno a la ofensiva, agresivo en las bases y con dominio absoluto desde el montículo. Fue, en esencia, el tipo de actuación que exige una final cuando no hay margen de error.

Darío Agrazal se llevó la victoria al trabajar 8.2 episodios. Foto: Cortesía/Fedebeis

El primer golpe llegó en la séptima, con un toque sorpresa de Erik Barría que permitió a Iraj Serrano anotar la primera carrera del compromiso. Esa jugada marcó el tono del partido.

Jhonny Santos amplió la ventaja con un doblete productor, mientras que un elevado de sacrificio de Jeffer Patiño, combinado con un error defensivo, trajo dos más para los del Valle de la Luna, que ya comenzaban a inclinar el duelo a su favor.

Chiriquí armó un rally de siete carreras entre la séptima y la octava entrada, desbordando por completo al pitcheo rival. En ese tramo, Iraj Serrano volvió a ser determinante al remolcar dos anotaciones más, consolidando una actuación individual de alto impacto.

El dominio fue total, pero también hubo espacio para la tensión. En el octavo episodio, tras una jugada en el plato, se generó una discusión que escaló rápidamente, provocando que ambos dugouts se vaciaran. Hubo intercambio de palabras y empujones, destacando el cruce entre Iraj Serrano, Xavier Quiroz, Jonathan Saavedra y Melvin Novoa. El incidente no pasó a mayores, pero reflejó la intensidad con la que se está disputando esta final.

En esa entrada, el sacrificio de Ariel Serrano puso cifras definitivas al encuentro, sellando una victoria que mantiene con vida a un equipo que históricamente ha sabido competir en escenarios adversos.

Más allá del resultado, lo que deja este quinto partido es un mensaje claro, porque Chiriquí no está dispuesto a ceder el campeonato sin pelear hasta el final. Supo ajustar, encontró producción ofensiva en momentos clave y respaldó su pitcheo con una defensa más firme.

Por su parte, Bocas del Toro, que había mostrado solidez en los compromisos anteriores, tendrá que reagruparse rápidamente. La ventaja en la serie aún le pertenece, pero el golpe recibido obliga a replantear estrategias de cara a un sexto juego que ahora cobra una dimensión completamente distinta.

La Serie Final continuará este jueves, nuevamente en el estadio Rod Carew, desde las 7:00 p.m., en un duelo que promete mantener la misma intensidad y donde Chiriquí buscará empatar la eliminatoria, mientras que Bocas del Toro intentará cerrar la obra y alcanzar el bicampeonato.