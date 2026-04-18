Chiriquí clasifica a la serie final y Jeffer Patiño entra al club de los 500 hits en el Béisbol Mayor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La novena chiricana aseguró su pase a la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 tras vencer a Panamá Oeste.

La provincia de Chiriquí escribió un capítulo memorable en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 al sellar su clasificación a la serie final y, al mismo tiempo, celebrar una marca histórica de uno de sus referentes ofensivos.

Jeffer Patiño alcanzó los 500 imparables de por vida en torneos nacionales.

Los chiricanos lograron su cuarta victoria en la serie semifinal al imponerse 6-4 sobre Panamá Oeste, asegurando la serie en cinco partidos y convirtiéndose en el primer equipo clasificado a la Gran Final.

El equipo del “Valle de la Luna” mantiene firme su aspiración de conquistar su corona número 18 en la pelota nacional.

El partido, disputado en el estadio Mariano Rivera, tuvo como protagonista a Patiño, quien en el tercer episodio conectó un bombito al jardín izquierdo para llegar a la cifra redonda de 500 hits. El imparable se produjo ante los envíos del lanzador Wilfredo Pereira y desató la celebración en el dugout chiricano.

Con este logro, Patiño se convierte en el jugador número 31 en alcanzar esta marca en la historia del béisbol mayor panameño, ingresando a un grupo selecto que tuvo como pionero a Eric Espino, quien llegó a los 500 hits el 26 de febrero de 1992 en el estadio Kenny Serracín.

Además, el antesalista, de 37 años y oriundo del distrito de Bugaba, es el sexto chiricano en alcanzar esta cifra, siguiendo los pasos de Virgilio Kaa (1998), Rodolfo Aparicio (2000), Sergio Araúz (2013), Jhonatan Saavedra (2016), Carlos Xavier Quiroz (2017) y Xavier Tapia (2021).

Patiño, quien también tuvo experiencia en ligas menores con la organización de los Chicago White Sox, donde conectó 231 hits y dejó promedio de .272, valoró el significado del momento tras el encuentro.

“Bueno, súper contento. Toda la gloria es para Dios, que me ha permitido poder estar aquí y lograr una hazaña. Para mí, a título personal, me siento súper feliz por eso”, expresó el veterano pelotero.

El jugador también reveló que contemplaba el retiro al inicio de la temporada, pero decidió continuar tras una solicitud de la liga provincial.

“Mis planes al principio de la temporada eran retirarme. Esta era mi última temporada, pero la Liga Provincial habló conmigo y me pidió un año más. Ha sido un año exitoso, gracias a Dios”, añadió.

Sobre el terreno, Chiriquí supo reponerse tras un inicio adverso. Panamá Oeste abrió el marcador en la primera entrada con un elevado de sacrificio de Johan Camargo. Sin embargo, los visitantes respondieron en el segundo episodio con un cuadrangular de Erasmo Caballero que igualó las acciones.

En la tercera entrada, los chiricanos tomaron el control del partido. Un sencillo de Carlos Quiroz rompió el empate, seguido de un pelotazo con bases llenas que amplió la ventaja a 3-1.

El abridor Darío Agrazal trabajó cinco episodios y un tercio, permitiendo ocho imparables y cuatro carreras, con seis ponches y una base por bolas. El relevo fue clave, con una sólida actuación de Gilberto Chu, quien lanzó tres entradas y dos tercios sin permitir anotaciones.

Con la serie definida, Chiriquí espera ahora a su rival en la final, entre Colón o el vigente campeón Bocas del Toro.