Chiriquí, Coclé y Panamá Este clasificados a segunda ronda del 50º Torneo Nacional de Béisbol Infantil

La novena de Panamá Este (Pacora) aseguró su clasificación a la segunda ronda del 50º Torneo Nacional de Béisbol Infantil tras derrotar este martes por marcador de 10-3 a Colón en el estadio de Capleton, en Juan Díaz.

Los potros galoparon en la parte baja del segundo inning cuando fabricaron dos carreras para tomar la ventaja y un episodio más tarde desataron un contundente rally de seis anotaciones que amplió la diferencia en el marcador.

Colón se vio obligado a acudir temprano a su bullpen tras la salida del abridor Dioscaro Rivera, quien cargó con la derrota luego de trabajar 2.2 entradas. Durante su actuación permitió cinco imparables, otorgó tres bases por bolas y fue castigado con ocho carreras.

El relevo colonense logró contener momentáneamente el ataque de Panamá Este y evitó que el partido terminara por la vía del nocaut, manteniendo a su equipo con vida durante los episodios siguientes.

La victoria fue para Javier Kennedy, quien lanzó dos entradas para asegurar el resultado favorable para el conjunto de Pacora.

Panamá Este solo perdió contra Coclé en la ronda regular. Cortesía Pandeportes

Ofensivamente, Panamá Este contó con una destacada actuación de Daniel Castillo, quien encabezó la producción al remolcar dos carreras y anotar otras dos. El bateador también conectó un doble y un sencillo en tres turnos oficiales al plato.

Otro de los protagonistas del ataque fue Josué Jordan. El pelotero tuvo una jornada perfecta en ofensiva al ligar tres imparables en tres apariciones, incluyendo un extrabase, además de anotar dos carreras.

Colón logró descontar en el marcador en el sexto y último episodio del compromiso, cuando fabricó sus tres anotaciones del partido, pero la reacción llegó demasiado tarde para cambiar el rumbo del encuentro.

Panamá Este, por su parte, añadió dos carreras más en ese mismo capítulo para cerrar definitivamente el marcador en 10-3.

Con este resultado, Panamá Este marcha con récord de 3 victorias y 1 derrota, suficiente para asegurar su boleto a la segunda ronda del certamen.

Resto de la jornada

En otro de los partidos destacados de la jornada, Chiriquí (David Doleguita) se impuso por marcador de 5-3 a Coclé (Aguadulce) en un duelo que enfrentaba a equipos que llegaban invictos al compromiso.

Mientras tanto, la situación en el Grupo A se volvió especialmente cerrada tras los resultados de la jornada. Herrera derrotó 7-6 a Panamá Metro en un dramático encuentro que se extendió hasta los 10 episodios, mientras que Panamá Oeste dominó con autoridad a Darién por marcador de 8-0.

Con esos resultados se produjo un triple empate en la cima del grupo, ya que Herrera, Panamá Metro y Panamá Oeste con marca de 3-1.

La definición de posiciones en ese sector continuará este miércoles con una nueva jornada en el estadio Andy Alonso, ubicado en Parque Lefevre.

La cartelera comenzará a las 9:00 de la mañana con el partido entre Los Santos y Darién. Posteriormente se medirán Veraguas y Herrera, y la jornada cerrará con el enfrentamiento entre Panamá Metro y Panamá Oeste, duelo que podría resultar determinante para la clasificación final en el grupo.

En el Grupo B, cuya actividad se desarrolla en el estadio de Juan Díaz, también habrá partidos importantes en la programación del miércoles.

Panamá Este se enfrentará a Chiriquí, mientras que Bocas del Toro jugará ante Coclé y Chiriquí Occidente se medirá a Colón.

La segunda ronda del 50º Torneo Nacional de Béisbol Infantil está programada para iniciar el próximo viernes, cuando entrarán en acción los seis equipos que logren avanzar desde la fase de grupos.

El campeón saldrá de una serie al mejor de tres partidos y el ganador representará a Panamá en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania.