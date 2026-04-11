Chiriquí deja en el terreno a Veraguas y avanza a semifinales en un juego de infarto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un contacto de Jorge Rodríguez que no salió del cuadro interior sentenció el triunfo 7-6 en el estadio Kenny Serracín y ahora los chiricanos enfrentarán a Panamá Oeste

La novena de Chiriquí consiguió una victoria dramática la noche de este viernes al dejar en el terreno 7-6 a Veraguas, en el quinto y decisivo partido de la serie, disputado en el estadio Kenny Serracín, y siguió con vida en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Un rodado al campocorto de Jorge Rodríguez permitió que Joans Montenegro anotara la carrera de la diferencia en el décimo episodio, desatando la celebración de la afición chiricana que se tiró el terreno de juego.

El compromiso fue una auténtica montaña rusa de emociones, con cambios en el marcador y un cierre no apto para cardíacos. Los chiricanos lograron imponerse en un duelo en el que, pese a tener ventajas en distintos tramos, tuvieron que venir de atrás en entradas extra para asegurar su pase a las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Chiriquí abrió el marcador desde temprano con un doble de Erasmo Caballero en el primer episodio, pero Veraguas respondió en el tercer capítulo gracias a un imparable de Miguel Atencio que igualó las acciones. En el cuarto inning, los visitantes tomaron ventaja 2-1 con sencillo de Moisés Batista.

La reacción chiricana no se hizo esperar. En la parte baja de ese mismo cuarto episodio, un imparable de Jeffer Patiño volteó el marcador 3-2, devolviéndole la ventaja a los locales. Más adelante, en el séptimo inning, Jhony Santos amplió la diferencia con un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para colocar el juego 4-2.

Cuando parecía que Chiriquí tenía el control, Veraguas volvió a responder. En el noveno episodio, los veragüenses empataron el juego 4-4 con anotaciones de Ricardo Corcho y Álvaro Guevara, forzando los extra innings y silenciando momentáneamente el Kenny Serracín, que tuvo su mejor asistencia de la temporada.

El décimo capítulo fue aún más dramático. Veraguas tomó la delantera 6-4 tras aprovechar un rodado productor de Adolfo Reina y un lanzamiento descontrolado de Ernesto Silva que permitió otra anotación. Sin embargo, Chiriquí demostró su capacidad de reacción en la parte baja de la entrada.

Jonathan Saavedra produjo una carrera clave con elevado de sacrificio para acercar a su equipo. Luego, un imparable de Iraj Serrano permitió que Arturo Andrade anotara el empate 6-6, preparando el escenario para el desenlace.

Con corredores en circulación, Jorge Rodríguez conectó un rodado al campocorto que fue suficiente para que Joans Montenegro llegara a salvo al plato con la carrera del triunfo, sellando la victoria 7-6 y la clasificación chiricana.

Desde el montículo, Ernesto Silva se apuntó la victoria tras lanzar una entrada y dos tercios, permitiendo una carrera sucia. También destacó el relevo de Gilberto Chu, quien trabajó cinco episodios sin permitir carreras. La derrota fue para Israel Mendoza.

A la ofensiva, Erasmo Caballero y Jhony Santos lideraron a la novena chiricana con dos imparables cada uno, mientras que Patiño impulsó dos carreras. Además, los chiricanos mostraron paciencia en el plato al negociar ocho bases por bolas.

Por Veraguas, que conectó 13 imparables, destacaron Álvaro Guevara, Erick Mordock y Miguel Atencio con dos hits cada uno, aunque no fueron suficiente para evitar la eliminación.

Tras el encuentro, Jeffer Patiño confirmó a Radio Chiriquí que, luego de conversar con la Liga Provincial, ha decidido posponer su retiro de los campeonatos nacionales hasta el año 2027.

Con este resultado, Chiriquí avanza a las semifinales donde se enfrentará a Panamá Oeste, mientras que la otra llave la protagonizarán el campeón defensor Bocas del Toro y la novena de Colón.