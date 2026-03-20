Panamá, 20 de marzo del 2026

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    Pequeñas Ligas

    Chiriquí es el campeón y va la Serie Mundial de Williamsport

    Humberto Cornejo
    Chiriquí es el campeón y va la Serie Mundial de Williamsport
    La novena chiricana dominó en la final. LP/Carlos Vidal

    La novena de Chiriquí ganó el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil, dentro del programa de Pequeñas Ligas, al vencer a Panamá Oeste 8 a 4, logrando el pase directo a la Serie Mundial de Williamsport, Estados Unidos.

    Los peloteros del Valle de la Luna clasificaron a la final en la última jornada de la ronda semifinal, tras vencer a Herrera.

    Se alzaron con el título tras superar en tres partidos a los Vaqueros de Panamá Oeste.

    La Serie Mundial Infantil se jugará en la ciudad estadounidense de Williamsport, del 19 al 30 de agosto de 2026.

    Chiriquí es el campeón y va la Serie Mundial de Williamsport
    La novena de Chiriquí será uno de los representantes de Latinoamérica en el torneo. LP/Humberto Cornejo

    Información en desarrollo...

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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