Chiriquí es el campeón y va la Serie Mundial de Williamsport

La novena de Chiriquí ganó el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil, dentro del programa de Pequeñas Ligas, al vencer a Panamá Oeste 8 a 4, logrando el pase directo a la Serie Mundial de Williamsport, Estados Unidos.
Los peloteros del Valle de la Luna clasificaron a la final en la última jornada de la ronda semifinal, tras vencer a Herrera.
Se alzaron con el título tras superar en tres partidos a los Vaqueros de Panamá Oeste.
La Serie Mundial Infantil se jugará en la ciudad estadounidense de Williamsport, del 19 al 30 de agosto de 2026.
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