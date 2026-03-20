Chiriquí es el campeón y va la Serie Mundial de Williamsport

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La novena de Chiriquí ganó el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil, dentro del programa de Pequeñas Ligas, al vencer a Panamá Oeste 8 a 4, logrando el pase directo a la Serie Mundial de Williamsport, Estados Unidos.

Los peloteros del Valle de la Luna clasificaron a la final en la última jornada de la ronda semifinal, tras vencer a Herrera.

Se alzaron con el título tras superar en tres partidos a los Vaqueros de Panamá Oeste.

La Serie Mundial Infantil se jugará en la ciudad estadounidense de Williamsport, del 19 al 30 de agosto de 2026.

La novena de Chiriquí será uno de los representantes de Latinoamérica en el torneo. LP/Humberto Cornejo

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