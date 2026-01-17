Chiriquí frena el invicto de Panamá Oeste en David

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Chiriquí reaccionó en casa, venció 4-3 a Panamá Oeste y puso fin a su racha perfecta en el arranque de la segunda rueda del béisbol juvenil.

La novena de Chiriquí aprovechó el confort de su casa y el respaldo de su afición para vengar la derrota sufrida por la mínima el miércoles y tomar revancha inmediata con una victoria por 4-3 sobre Panamá Oeste. El encuentro se disputó en el Estadio Kenny Serracín de David, en el marco del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Como ya se ha vuelto costumbre en estas primeras semanas de enero, los Vaqueros de Panamá Oeste pegaron primero y temprano. Luego de que los primeros seis bateadores fueran retirados sin inconvenientes, Jean Rodríguez conectó un cuadrangular al jardín izquierdo para abrir el marcador a favor del equipo visitante.

Chiriquí intentó responder de inmediato con un imparable de Abdiel Hernández y una base por bolas a Julio Avendaño, pero la defensa de Oeste logró apagar la amenaza. En la parte alta de la tercera, los Vaqueros volvieron a embasarse con dos boletos, aunque nuevamente el intento quedó sin recompensa.

El punto de quiebre para los locales llegó en la parte baja de la tercera entrada, cuando un rally de tres carreras rompió la muralla defensiva de Panamá Oeste, que había silenciado los bates chiricanos durante 11 episodios consecutivos.

Un sencillo de Joel Rodríguez impulsó la carrera de Leiner Martínez, quien se había embasado por base por bolas, para igualar las acciones. En el siguiente turno, Jayko Medina conectó otro imparable, remolcando a Samir Caballero, también beneficiado previamente con un boleto.

La tercera carrera del episodio llegó por medio de un sencillo de Henry Pinzón, que llevó a Joel Rodríguez al plato. En un abrir y cerrar de ojos, Chiriquí tomó ventaja de 3-1, colocando a Panamá Oeste en peligro de perder por primera vez en la temporada.

Tras dos entradas cargadas de tensión, la cuarta y la quinta transcurrieron sin sobresaltos. Los Vaqueros lograron recortar la diferencia en la parte alta del sexto episodio, cuando sencillos consecutivos de Luis Aranda y Jean Rodríguez precedieron a un fly de sacrificio de Luis Atencio, que impulsó la carrera de Aranda.

Chiriquí volvió a golpear en la parte baja del séptimo, esta vez gracias a Jayko Medina, quien conectó un sencillo al jardín central y luego aprovechó dos errores consecutivos para recorrer las bases y anotar la cuarta carrera de su equipo.

Panamá Oeste no bajó los brazos y anotó otra carrera en la octava, por medio de Mildner Nieto, pero la defensa chiricana respondió en los momentos claves para asegurar el triunfo. Así, después de una racha perfecta de 11 partidos, los Vaqueros conocieron finalmente la derrota.

Resultados del resto de la jornada

En otros encuentros, Coclé blanqueó a Veraguas (5-0) y Los Santos hizo lo propio ante Darién (10-0) al igual que Bocas del Toro con Panamá Metro (4-0). Además, Herrera superó a Colón 9-8 y Chiriquí Occidente derrotó a Panamá Este 9-7.

Partidos de esta noche

El béisbol juvenil continúa esta noche con seis partidos, todos programados para iniciar a las 7:00 p.m., bajo el siguiente itinerario:

Los Santos vs. Colón – Estadio Justino Salinas

Veraguas vs. Darién – Estadio Omar Torrijos

Coclé vs. Herrera – Estadio Remón Cantera

Chiriquí vs. Panamá Metro – Estadio Kenny Serracín

Chiriquí Occidente vs. Panamá Oeste – Estadio Glorias Deportivas

Bocas del Toro vs. Panamá Este – Estadio Calvin Byron