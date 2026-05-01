Panamá, 01 de mayo del 2026

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    Chiriquí le ganó a Bocas del Toro y obliga a un séptimo y último partido de la serie final

    Los dirigidos por Alberto Macré fabricaron tres carreras en la primera entrada para marcar el camino del triunfo.

    Humberto Cornejo
    Chiriquí le ganó a Bocas del Toro y obliga a un séptimo y último partido de la serie final
    Jhonny Santos festaja una carrera con Carlos Xavier Quiroz.

    La tropa de Chiriquí sigue demostrando su frialdad en los momentos determinantes, al derrotar este jueves 5-1 a Bocas del Toro y empatar a tres partidos la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

    Erasmo Caballero remolcó la primera rayita del partido con un imparable que trajo a Jhonny Santos.

    La fiesta continuó con el experimentado Jonathan Saavedra, quien sonó un incogible a la pradera derecha que remolcó al plato a Caballero desde la segunda.

    La tercera anotación llegaría en los pies de Xavier Quiroz, luego de un contacto de Iraj Serrano a la segunda base.

    Saavedra volvió a aparecer en la quinta entrada con un inatrapable al derecho que amplió el marcador y dejó la pizarra 4-0.

    Este bateo oportuno respaldó el trabajo monticular de Bryan Cáceres, quien no permitió carreras en seis entradas completas, en las que aceptó 8 imparables, recetó dos ponches y tres bases por bolas. La derrota fue para Enrique Saldaña.

    Bocas del Toro recortó en la parte alta del séptimo y acabó con 15 episodios sin anotar. Melvin Novia bateó para doble matanza, pero Héctor Rayo logró llegar al plato desde la antesala.

    La estocada final llegaría en la octava, cuando Luis Jordan sorprendió con un squeeze play y produjo la quinta carrera del encuentro.

    El séptimo y último partido de la serie se jugará este viernes 1 de mayo, en el estadio Rod Carew, desde las 7:00 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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