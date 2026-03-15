Chiriquí, Metro, Oeste y Veraguas marcan el paso en el Béisbol Mayor 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los chiricanos Jonathan Saavedra y Carlos Xavier Quiroz escalaron posiciones históricas en imparables y carreras anotadas

La novena de Chiriquí volvió a imponer su carácter en la carretera y consiguió su segunda victoria consecutiva al derrotar 6-5 a Darién en el estadio Municipal de Metetí, resultado que lo mantiene entre los invictos del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Los chiricanos, que la noche anterior habían aguado la fiesta inaugural en Colón, sacaron adelante un partido apretado apoyados en el trabajo monticular de Steven Fuentes y en el bate oportuno del receptor Erasmo Caballero.

Caballero (der.) fue la principal figura con el bate para Chiriquí. Archivo

Fuentes se acreditó el triunfo tras permitir cinco imparables y una carrera en cinco episodios de labor. Caballero, por su parte, fue la gran figura ofensiva al conectar cuadrangular, empujar tres carreras, negociar dos bases por bolas y anotar en dos ocasiones.

La ofensiva también tuvo como protagonistas a dos veteranos que siguen escribiendo páginas importantes en la historia del béisbol mayor panameño.

Jonathan Saavedra y Carlos Xavier Quiroz conectaron tres imparables cada uno en la jornada. De acuerdo con los registros del historiador José Otero, Quiroz llegó a 427 carreras anotadas para seguir quinto en la lista histórica.

El inicialista de 40 años también suma ahora 147 dobles, quedando a seis del líder Saavedra en ese departamento.

Saavedra, de 39 años de edad, es el líder absoluto de dobles en el béisbol nacional. Archivo

Además, Quiroz alcanzó los 783 imparables de por vida, cifra que lo coloca en el segundo lugar histórico y tres por encima de Freddy Herrera, a quien había empatado con un hit la noche del viernes.

Saavedra tampoco se quedó atrás en la carrera por los registros históricos. Sus tres incogibles lo llevaron a 781 de por vida, superando también a Herrera y ubicándose en el tercer lugar de todos los tiempos.

Resto de la jornada

En el estadio Rod Carew, Panamá Metro venció 2-0 a Chiriquí Occidente con una destacada actuación ofensiva de Keith Hernández, quien conectó dos imparables y remolcó una carrera.

A primera hora en el coloso de Cerro Patacón, Herrera superó 2-1 a Panamá Este. Elian Miranda pegó dos hits, anotó una carrera y empujó otra para liderar la ofensiva herrerana.

En Colón, Bocas del Toro le propinó a los locales su segunda derrota consecutiva en el estadio Roberto Mariano Bula con triunfo de 7-2. Edwin Walden produjo tres carreras y Héctor Rayo aportó dos más.

El lanzador Harold Arauz cargó con la derrota tras permitir seis carreras en seis episodios en su primer partido defendiendo el uniforme colonense.

Uno de los resultados más llamativos de la jornada se produjo en el estadio Remón Cantera, donde Veraguas sorprendió a Coclé en episodios extras. El relevista Severino González se acreditó la victoria luego de permitir apenas un hit en 2.1 entradas de trabajo.

Mientras tanto, Panamá Oeste derrotó 12-6 a Los Santos en el estadio Mariano Rivera en un partido de alta producción ofensiva.

Yeremy Sánchez y Johan Camargo anotaron tres carreras cada uno en un encuentro donde los Vaqueros fabricaron tres anotaciones en el tercer episodio, tres más en el cuarto, una en el sexto y cinco en el octavo.

Camargo tuvo una noche perfecta al bate al irse de 4-4 con doble, tres carreras remolcadas y una base por bolas, mientras que Mauricio Pierre selló el triunfo con un grand slam por el jardín izquierdo en el octavo capítulo.

Partidos del domingo

1:00 p.m.

Los Santos vs Panamá Este — Rod Carew

6:00 p.m.

Chiriquí vs Panamá Metro — Rod Carew

Chiriquí Occidente vs Colón — Roberto Mariano Bula

Veraguas vs Panamá Oeste — Mariano Rivera

Bocas del Toro vs Darién — Municipal de Metetí

Herrera vs Coclé — Remón Cantera

Tabla de posiciones

1. Chiriquí 2-0

1. Panamá Metro 2-0

1. Panamá Oeste 2-0

1. Veraguas 2-0

5. Bocas del Toro 1-1

5. Coclé 1-1

5. Darién 1-1

5. Herrera 1-1

9. Colón 0-2

9. Chiriquí Occidente 0-2

9. Los Santos 0-2

9. Panamá Este 0-2