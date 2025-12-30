Panamá, 30 de diciembre del 2025

    Béisbol

    Chiriquí Occidente inicia una nueva era con José Murillo IV

    El conjunto occidental debutará el próximo 3 de enero contra Bocas del Toro, en el estadio Calvin Byron.

    Humberto Cornejo
    José Murillo IV dirige a sus jugadores durante un partido de preparación. Foto: Cortesía/Fedebeis

    La novena de Chiriquí Occidente está lista para enfrentar el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, que arrancará el próximo 3 de enero.

    El equipo se presenta bajo la dirección del joven José Murillo IV. Esto forma parte de una proyección con una visión fresca, en la que se busca dinamismo.

    Uno de los puntos fuertes del conjunto será su pitcheo. En este sentido, Darwin Santos, lanzador derecho de 6.1 pies de estatura y con una recta que supera las 91 mph, será la pieza clave para el equipo.

    Por otro lado, Haiján Hernández, quien se encuentra en su tercera temporada con el equipo, será uno de los jugadores más versátiles de la plantilla. Con su capacidad para batear, correr con agresividad y aportar en diversas posiciones, es uno de los motores ofensivos de Occidente en el campeonato.

    El equipo también incorpora a James Salcedo, quien llega como refuerzo mayor de 18 años y aportará experiencia al plantel. Además, el pitcheo se complementa con los brazos de Jhosmar Pinto y Manuel Víquez, dos lanzadores que, junto con Santos, pueden resolver situaciones difíciles y brindar el apoyo necesario al equipo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


