    Béisbol Juvenil

    Chiriquí Occidente y Chiriquí protagonizan el duelo estelar del miércoles

    Ambos equipos buscan afirmarse en el arranque del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

    Humberto Cornejo
    El conjunto de Chiriquí Occidente busca ser protagonista en este certamen. Foto: Cortesía/Fedebeis

    La jornada de este miércoles del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 promete emociones fuertes, y uno de los focos principales estará puesto en el duelo entre Chiriquí Occidente y Chiriquí, que se disputará en el estadio Glorias Deportivas Baruenses, a partir de las 7:00 p. m.

    Técnico del Norwich destaca el regreso de José Córdoba Edmundo Sosa tendrá a Don Mattingly en el cuerpo técnico de los FilisLa Sub-17 de Panamá intensifica su preparación

    Este será el cuarto partido consecutivo como local para Occidente, equipo que ha tenido un inicio alentador en el certamen. Esta novena impuso condiciones frente a rivales de peso como Bocas del Toro (8-7), Los Santos (8-7) y Herrera (9-5), mostrando carácter en momentos clave.

    El conjunto dirigido por José Murillo IV ha destacado por una ofensiva oportuna y un cuerpo de lanzadores que ha sabido sostener las ventajas, factor determinante en este buen arranque de torneo.

    Occidente, que debutó en la categoría juvenil en 1997, mantiene intacto el sueño de conquistar su primer título nacional. Su mejor actuación histórica se dio en la temporada de 2013, cuando alcanzó el subcampeonato tras caer en la serie final frente a Panamá Metro. Hoy, este conjunto busca seguir consolidándose como un contendiente serio.

    Chiriquí Occidente y Chiriquí protagonizan el duelo estelar del miércoles
    Chiriquí busca su décimo campeonato en la categoría juvenil. Foto: Cortesía/Fedebeis

    En la otra acera estará Chiriquí, dirigido por Ángel Chávez, una novena con tradición que intenta prolongar el buen camino recorrido en la campaña anterior, cuando logró llegar a la gran final.

    Los chiricanos intentan cortar una sequía de campeonatos que se extiende desde 2011 y han mostrado solidez en este inicio de temporada con triunfos sobre Veraguas (5-4) y Los Santos (3-2).

    Este será el tercer compromiso como visitante para el equipo del Valle de la Luna, por lo que el choque ante Occidente representa una prueba clave para afianzar su marca y confirmar sus aspiraciones en el certamen juvenil.

    Otros partidos de esta noche

    La jornada se completa con otros atractivos encuentros, que están programados desde las 7:00 p. m.

    • Darién vs. Coclé – Estadio Remón Cantera

    • Panamá Este vs. Panamá Metro – Estadio Juan Demóstenes Arosemena

    • Colón vs. Panamá Oeste – Estadio Justino Salinas

    • Herrera vs. Bocas del Toro – Estadio Calvin Byron

    • Los Santos vs. Veraguas – Estadio Omar Torrijos

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

