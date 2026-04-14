Panamá, 14 de abril del 2026

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    Béisbol Mayor

    Chiriquí pega dos veces y toma ventaja clara en semifinal sobre Panamá Oeste

    Chiriquí, que ya había ganado el primer juego en episodios extras por 8-7, viajará con ventaja a La Chorrera, donde se reanudará la serie este miércoles en el estadio Mariano Rivera.

    Guillermo Pineda G.
    Chiriquí pega dos veces y toma ventaja clara en semifinal sobre Panamá Oeste
    Jeffer Patiño, que anunció su retiro al finalizar la temporada 2027, fue el héroe del segundo triunfo de Chiriquí en la serie semifinal. Archivo

    La novena de Chiriquí volvió a imponer condiciones y derrotó 3-2 a Panamá Oeste este lunes en el estadio Kenny Serracín, resultado que le permite tomar ventaja de 2-0 en la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

    En un duelo marcado por el pitcheo, la novena chiricana encontró la diferencia en la parte baja del sexto episodio. Con el marcador igualado a dos carreras, Jeffer Patiño conectó un imparable oportuno que remolcó a Luis Jordán para la carrera decisiva del encuentro.

    Los Vaqueros de Panamá Oeste habían tomado la delantera en el cuarto inning, aprovechando un error defensivo que permitió anotar dos carreras. Sin embargo, Chiriquí reaccionó en el quinto episodio gracias a un sencillo de Amador Rojas y un doble de Erasmo Caballero que igualaron las acciones.

    Desde el montículo, el refuerzo coclesano Darío Agrazal lideró el trabajo de Chiriquí con una sólida apertura de siete entradas, en las que permitió nueve imparables y dos carreras, ambas sucias, mientras ponchó a siete bateadores y otorgó un boleto. El relevo también respondió, con el izquierdo Gilberto Chu lanzando dos episodios sin permitir hits ni carreras.

    Por Panamá Oeste, Carlos Díaz trabajó cuatro entradas y dos tercios, en las que permitió cinco hits y dos carreras, ambas sucias, con cinco bases por bolas otorgadas.

    A la ofensiva, Chiriquí conectó 10 imparables, con Jeffer Patiño como figura al irse de 5-3 con una carrera empujada. También destacaron Luis Jordán con dos hits, mientras que Erasmo Caballero y Amador Rojas también impulsaron una carrera cada uno.

    Un día después que los veteranos Jonathan Saavedra y Carlos Xavier Quiroz alcanzaron los 800 imparables, el público chiricano se quedó con las ganas de ver más hits históricos ya que Saavedra recibió tres base por bolas y falló en otros dos turnos, mientras que Quiroz no jugó el partido.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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