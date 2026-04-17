Chiriquí queda a un triunfo de la Serie Final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Chiriquí vence a Panamá Oeste y queda a un triunfo de la final, mientras Bocas del Toro toma ventaja sobre Colón en la otra semifinal.

La novena de Chiriquí dio un paso importante hacia asegurar un lugar en la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, tras vencer por 7-4 a Panamá Oeste en el Estadio Mariano Rivera la noche del jueves. Con la victoria, quedó a un solo triunfo de clasificar al campeonato.

Los chiricanos, que la noche anterior disputaron un partido sin anotaciones en siete entradas antes de caer 2-1 en episodios extras, entraron al encuentro con la mentalidad de no repetir lo sucedido y mostraron bates calientes desde temprano.

Con un out en la pizarra y hombre en primera base, Carlos Quirós conectó sencillo al jardín izquierdo para colocar corredores en las esquinas. En el siguiente turno, Erasmo Caballero recibió base por bolas, llenando las bases.

Con las bases llenas, Jonathan Saavedra pegó un doble al jardín central que remolcó las primeras tres carreras del encuentro.

Panamá Oeste respondió de inmediato con una carrera en la parte baja del primer episodio. Con un out y un corredor en primera, Johan Camargo conectó doble al jardín central, impulsando a Jean Rodríguez.

Los locales igualaron las acciones con anotaciones en el tercer y cuarto episodio. En el tercero, Benjamín Baileyimpulsó otra carrera de Rodríguez con sencillo al central. En el cuarto, Mario Sanjur anotó tras base por bolas con las bases llenas a Gerald Chin.

Sin embargo, Chiriquí retomó el control de manera definitiva con una carrera en la sexta entrada y un rally de tres en la octava. La del sexto episodio llegó por un imparable de Jorge Rodríguez, que remolcó a Ariel Serrano desde segunda.

En la octava, Jhony Santos impulsó una con doble al izquierdo, y luego Jeffer Patiño sentenció el partido con un batazo al central que trajo dos más, colocando el marcador 7-3.

Panamá Oeste sumó una carrera en el octavo, pero no fue suficiente y quedó al borde de la eliminación.

A 89 kilómetros de distancia, en la costa atlántica, Colón y Bocas del Toro disputaban el tercer juego de su serie semifinal.

Con la serie igualada, los colonenses buscaban tomar ventaja en casa, mientras que los bocatoreños intentaban recuperar el terreno perdido en el Estadio Calvin Byron.

Bocas del Toro se impuso 5-2 y aseguró, como mínimo, regresar a su casa para definir la serie.

Bocas abrió el marcador con tres carreras en el segundo episodio, gracias a un imparable de Edwin Walden, que remolcó a Eduardo Tolo, Jonathan Mendoza y Héctor Rayo.

Colón respondió con dos carreras en el tercer episodio mediante un imparable de Edgard Muñoz y un elevado de sacrificio de Jesús López.

El duelo se mantuvo parejo hasta la octava entrada, cuando Héctor Rayo selló la victoria con un elevado al jardín izquierdo que impulsó dos carreras para el 5-2 final.

Con este resultado, Bocas del Toro tomó ventaja de 2-1 en la serie.

Primer finalista podría definirse hoy

El primer integrante de la Serie Final podría confirmarse esta noche cuando Chiriquí visite a Panamá Oeste para el quinto juego de la serie.

Ambos partidos se jugarán bajo el siguiente itinerario:

Colón vs. Bocas del Toro — 7:00 p.m. — Estadio Roberto Mariano Bula — por COS

Panamá Oeste vs. Chiriquí — 7:00 p.m. — Estadio Mariano Rivera — por TVMax