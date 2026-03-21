Chiriquí rompe 32 años de ausencia y vuelve a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo chiricano selló su clasificación al vencer a Panamá Oeste en tres partidazos de la serie final.

Chiriquí escribió una nueva página en la historia del béisbol panameño al coronarse en el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil de Pequeñas Ligas y asegurar su regreso a la Serie Mundial de Williamsport, un escenario al que no llegaba desde 1993.

El conjunto chiricano selló su clasificación el viernes 20 de marzo tras vencer 8-4 a Panamá Oeste en el tercer y decisivo partido de la serie final, disputado en el estadio Capletom de Juan Díaz.

Jugadores chiricanos durante el recorrido de las bases con el trofeo del título. Foto: Humberto Cornejo

La conquista tiene un significado especial, ya que rompe una ausencia de más de tres décadas de Chiriquí en Williamsport, recordando aquella histórica participación de 1993 del equipo de David-Doleguita, que alcanzó la final del certamen.

“El trabajo que nosotros habíamos hecho con estos muchachos, le aseguro que era para que Dios nos premiara. Y gracias a él nos premió. Nosotros hacemos un trabajo muy grande, en el área de Doleguita, tanto con el Club de Leones, que es el regente, el dueño de la franquicia de Doleguita”, dijo Edwin Del Cid, director del conjunto chiricano.

Equipo de Chiriquí con el banderín que los acredita como el representante de Panamá en la Serie Mundial de Williamsport. Foto: Humberto Cornejo

“Sacamos 45-50 peloteros. De esos 45-50 peloteros en una preselección, son 14 guerreros que estuvieron en el campo aquí, dejando la liga de Doleguita en alto. Posteriormente, es un proceso que se hace, el sectorial en Chiriquí, es un sectorial muy fuerte, porque hay buen béisbol, hay buen nivel en otros distritos, Bugaba, Boquerón, David”, añadió.

El camino al título no fue sencillo. Aunque dominaron la ronda regular de forma invicta (5-0), en semifinales tuvieron que exigirse al máximo, ganando tres partidos consecutivos (3-2) y disputando una ronda de desempate, en la que superaron 7-3 a Herrera para avanzar a la final.

“Tuvimos una ronda regular buena, pasamos invictos, fue el único invicto de todos los equipos. Tuvimos dos tropiezos, pero conversamos con los muchachos siempre y mantenemos el ánimo arriba”, manifestó Del Cid.

“Esa ronda de desempate tuvimos que utilizar nuestro pitcher número uno, Obed Fuentes, que hubiese sido un pitcher buenísimo para la final, pero teníamos que ganar ese juego para poder entrar a la final. No podíamos reservar pitchers”, agregó.

Las lágrimas y abrazos se adueñaron del diamante. Foto: Humberto Cornejo

El estratega también destacó el trabajo de los Vaqueros del Oeste, un equipo que también mostró su capacidad en todo el certamen,

“Panamá Oeste tiene un tremendo equipo. Ellos llegaron con su pitcheo fresco. Siempre mantuvimos el respeto por el equipo de Oeste, porque sabemos que es un muy buen equipo y no podíamos bajar la guardia con ellos, no podíamos dejar de guardar el respeto”, señaló.

Ahora Del Cid tiene su objetivo puesto en la Serie Mundial, igualando al equipo del director Carlos Botello en 1993, que contaba con peloteros como Anel Miranda, Iván Atencio, Carlos Araúz, Julio Justavino, Abel Navarro, Edwin Loo y Ricardo Riggs, además de Onésimo Morales, César Rodríguez, Christian Guevara, Alex Beitia, Juan Serracín, Anwar Morales y Jaime Saldaña. Luis Carlos Terrado fue el asistente.

El campeonato también es de los padres, hermanos y familiares que acompañaron a los jugadores durante todo el torneo Foto: Humberto Cornejo

En el terreno, los chiricanos firmaron una destacada actuación. Debutaron con una victoria de 6-0 ante Canadá, luego superaron 4-1 a Saipán (Far East Region), cayeron 5-1 frente a Alemania (Europa Region), pero se repusieron con un triunfo de 5-0 ante ese mismo rival europeo para avanzar. En la gran final, ofrecieron un partido muy disputado, pero terminaron cayendo 3-2 ante California (US West Region), quedándose con el subcampeonato mundial.

Este año la Serie Mundial de Williamsport se disputará del 19 al 30 de agosto de 2026.