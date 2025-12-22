Chiriquí se arma para romper la sequía de 15 años en el Béisbol Juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con Ángel Chávez ratificado al mando, una base sólida de lanzadores y jóvenes talentos que ya miran al profesionalismo, Chiriquí llega al Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 con la convicción de que el momento es ahora. El reto comienza el 3 de enero, con la misión clara de romper 15 años sin títulos y volver a reinar en la categoría.

De aquel quinto juego de la serie final que tuvo a Rodrigo Vigil como figura central queda el recuerdo, pero poco más. En la nómina actual prácticamente ningún pelotero vivió ese momento, aunque el compromiso sigue intacto.

El año 2025 dejó señales claras de que el equipo está en el camino correcto. Chiriquí fue protagonista, sorprendió al eliminar en seis partidos a Panamá Metro —su rival histórico— y alcanzó la serie final, donde cayó ante el actual bicampeón Coclé, también en seis encuentros.

Con nueve campeonatos nacionales, Chiriquí es el segundo equipo más ganador del béisbol juvenil panameño. Sin embargo, la décima corona se ha convertido en una obsesión silenciosa. Incluso se ha hecho esperar más que aquel segundo título que tardó 14 años en llegar entre 1980 y 1994.

Para el Juvenil 2026, la confianza vuelve a recaer en Ángel Chávez, tal como ocurrió en la campaña anterior. El exgrandesligas no esconde la ambición del grupo ni el cambio de percepción que existe alrededor del equipo.

Ángel Chávez seguirá al mando de la novena de Chiriquí en la categoría juvenil. Cortesía

“Nuestro equipo se ha entrenado duro para este torneo, vamos a ir a pelear cada partido. Siento que nos irá mejor este año; cuando jugamos el torneo pasado nadie daba un real por nuestro equipo y llegamos lejos, ahora vamos a jugar duro en cada partido”, afirmó Chávez.

Uno de los grandes respaldos del proyecto chiricano es su rotación de lanzadores. El estelar Anthony Ortega encabeza el cuerpo monticular tras lanzar 57 episodios en 2025, con marca de 5-3 en todas las series. A él se suman el derecho Jonathan Guerra, dueño de un brazo de poder, y Andrick Martínez, un lanzador con múltiples recursos, conformando quizás el 1-2-3 más sólido del torneo.

A la ofensiva, Chávez confirmó la continuidad de piezas clave como Abdiel Hernández, quien lideró a su equipo en 2025 con promedio de .358, además del antesalista Jahfir Núñez, un bate probado y apunta a figura del torneo.

La novedad del equipo será el campocorto Jayko Medina, de tan solo 15 años de edad, y quien ya tendría un preacuerdo para firmar con los Piratas de Pittsburgh.