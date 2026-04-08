Panamá, 08 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Chiriquí se mantiene con vida y Panamá Oeste toma ventaja

    Los chiricanos blanquearon 5-0 a Veraguas y los Vaqueros derrotaron 7-0 a Darién y volverán a jugar esta noche.

    Humberto Cornejo
    Chiriquí se mantiene con vida y Panamá Oeste toma ventaja
    Erasmo Caballero remolcó dos carreras en el triunfo chiricano. Foto: Cortesía/Fedebeis

    La ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 vivió una jornada clave el martes 7 de abril, en la que Chiriquí se mantuvo con vida al superar a Veraguas, y Panamá Oeste retomó la ventaja sobre Darién.

    En el estadio Omar Torrijos de Santiago, el conjunto chiricano consiguió una sólida victoria de 5-0 sobre Veraguas, evitando la eliminación.

    Erasmo Caballero fue la figura ofensiva del Valle de la Luna, al batear de 4-1 con dos carreras impulsadas, respaldando el trabajo del lanzador Kevin Miranda.

    Miranda lanzó siete entradas completas, permitiendo solo un imparable, ponchando a seis y otorgando seis bases por bolas.

    La derrota fue para Israel Mendoza, quien concedió cuatro carreras y siete imparables en 4.1 entradas de labor. Los únicos hits de los Indios en el encuentro fueron obra de Edder Cedeño.

    Por su parte, Panamá Oeste tomó ventaja en su serie al doblegar 7-0 a Darién, en el estadio de Metetí.

    El momento cumbre de este partido llegó en la novena entrada, con el cuadrangular con bases llenas de Benjamín Bailey.

    El serpentinero Carlos Díaz se acreditó la victoria tras seis entradas de apenas dos imparables, con nueve ponches y tres bases por bolas.

    Chiriquí se mantiene con vida y Panamá Oeste toma ventaja
    Benjamín Bailey sentenció el partido con el cuadrangular con las bases llenas. Foto: Cortesía/Fedebeis

    Jorge Bautista cargó con la derrota pese a una apertura sólida de seis episodios, permitiendo cinco hits y dos carreras limpias.

    Con estos resultados, los Vaqueros quedan 2-1 arriba en su serie frente a Darién, mientras que Chiriquí también mantiene la esperanza con un 2-1 en contra en su llave ante Veraguas.

    Las series continúan esta noche, cuando Veraguas reciba a Chiriquí en el estadio Omar Torrijos, mientras que Panamá Oeste se enfrentará a Darién en Metetí.

    En paralelo, Bocas del Toro visitará a Coclé en el estadio José Remón Cantera, y Colón chocará con Herrera, ambos encuentros programados para iniciar a las 7:00 p.m., en busca de tomar ventaja en sus respectivas series.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Becas Ifarhu 2026: calendario de entrega de documentos tras Semana Santa y errores que pueden hacerle perder el beneficio. Leer más
    • Confesaron coimas en Blue Apple; 9 años después siguen acumulando millones en contratos. Leer más
    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • Irán presenta una propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra, informa IRNA. Leer más
    • Tras controlar incendio, vuelven a cerrar el puente de las Américas. Leer más
    • La decisión de Sabonge que cambió el Cuarto Puente y hoy pasa factura a la movilidad de Panamá. Leer más
    • Concurso de Becas 2026: estudiantes deben presentar certificación bancaria. Leer más