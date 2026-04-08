Chiriquí se mantiene con vida y Panamá Oeste toma ventaja

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los chiricanos blanquearon 5-0 a Veraguas y los Vaqueros derrotaron 7-0 a Darién y volverán a jugar esta noche.

La ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 vivió una jornada clave el martes 7 de abril, en la que Chiriquí se mantuvo con vida al superar a Veraguas, y Panamá Oeste retomó la ventaja sobre Darién.

En el estadio Omar Torrijos de Santiago, el conjunto chiricano consiguió una sólida victoria de 5-0 sobre Veraguas, evitando la eliminación.

Erasmo Caballero fue la figura ofensiva del Valle de la Luna, al batear de 4-1 con dos carreras impulsadas, respaldando el trabajo del lanzador Kevin Miranda.

Miranda lanzó siete entradas completas, permitiendo solo un imparable, ponchando a seis y otorgando seis bases por bolas.

La derrota fue para Israel Mendoza, quien concedió cuatro carreras y siete imparables en 4.1 entradas de labor. Los únicos hits de los Indios en el encuentro fueron obra de Edder Cedeño.

Por su parte, Panamá Oeste tomó ventaja en su serie al doblegar 7-0 a Darién, en el estadio de Metetí.

El momento cumbre de este partido llegó en la novena entrada, con el cuadrangular con bases llenas de Benjamín Bailey.

El serpentinero Carlos Díaz se acreditó la victoria tras seis entradas de apenas dos imparables, con nueve ponches y tres bases por bolas.

Benjamín Bailey sentenció el partido con el cuadrangular con las bases llenas. Foto: Cortesía/Fedebeis

Jorge Bautista cargó con la derrota pese a una apertura sólida de seis episodios, permitiendo cinco hits y dos carreras limpias.

Con estos resultados, los Vaqueros quedan 2-1 arriba en su serie frente a Darién, mientras que Chiriquí también mantiene la esperanza con un 2-1 en contra en su llave ante Veraguas.

Las series continúan esta noche, cuando Veraguas reciba a Chiriquí en el estadio Omar Torrijos, mientras que Panamá Oeste se enfrentará a Darién en Metetí.

En paralelo, Bocas del Toro visitará a Coclé en el estadio José Remón Cantera, y Colón chocará con Herrera, ambos encuentros programados para iniciar a las 7:00 p.m., en busca de tomar ventaja en sus respectivas series.