Chiriquí se prepara para una gran velada de boxeo en La Basita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El boxeo profesional volverá este sábado 1 de agosto al Centro Deportivo La Basita, en la ciudad de David, luego de una década sin albergar una función de este deporte.

El renovado escenario chiricano será la sede de Boxing Challenge 10, una cartelera organizada por la promotora High Level Boxing que busca consolidar el crecimiento del pugilismo en el interior del país.

La empresa promotora ha desarrollado múltiples veladas en los últimos años en sedes como Chiriquí Mall y la Feria Internacional de David.

Sin embargo, para su décima edición decidió dar un paso adelante y trasladar el evento a La Basita, un recinto con capacidad para 2,000 aficionados y que fue reinaugurado oficialmente el 14 de octubre de 2022, tras una inversión cercana a los siete millones de balboas.

La pelea estelar enfrentará al chorrerano Isaac Samaniego y el chiricano Ángel Mojica, quienes protagonizarán una revancha con cuentas pendientes sobre el cuadrilátero.

El antecedente entre ambos favorece a Samaniego, quien derrotó a Mojica en la función celebrada en abril de 2024 en Chiriquí Mall. Desde entonces, ambos pugilistas han continuado sus carreras con la intención de consolidarse entre los principales exponentes del boxeo nacional, por lo que este segundo enfrentamiento genera gran expectativa entre los aficionados.

Samaniego llegará con marca profesional de cinco victorias, dos derrotas y un empate, incluyendo un triunfo por la vía del nocaut. Mojica, oriundo de Puerto Armuelles, presenta registro de nueve victorias y cuatro reveses, con seis de sus triunfos obtenidos antes del límite, un poder de definición que convierte este combate en uno de los más atractivos de la cartelera.

La función también incluirá otros enfrentamientos de interés, entre ellos el duelo entre Teresa Almengor y Jacksury Gordon, además del compromiso entre Jordan Salas y Lázaro Arrocha.

Como es tradición, el pesaje oficial se realizará este viernes en horas de la tarde, donde los protagonistas deberán cumplir con el límite establecido para sus respectivas categorías antes de recibir la autorización para subir al ring.