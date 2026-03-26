Chiriquí toma la cima y sacude la tabla del Torneo Mayor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La jornada 11 dejó un nuevo líder, movimientos clave en la tabla y una pelea cada vez más cerrada por los puestos de clasificación.

La tabla vuelve a moverse y el torneo entra en una fase donde cada resultado pesa más.

Este miércoles se jugó la undécima fecha del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, en una jornada que trajo cambios importantes en la tabla de posiciones.

La Leña Roja de Coclé venció 6-2 a Panamá Este en el estadio Remón Cantera de Aguadulce. Con el triunfo, Coclé mejoró su foja a 5-6, manteniéndose en el décimo lugar, mientras que Panamá Este sigue en el fondo con 1-9.

Bocas del Toro derrotó 4-1 a Los Santos como visitante en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, mejorando su récord a 6-5. Los santeños quedaron en el noveno puesto con 5-6.

En el Rod Carew, Panamá Oeste superó 4-2 a Panamá Metro, resultado que colocó a los Vaqueros en el tercer lugar con 7-4, mientras que los metropolitanos quedaron sextos con 6-4.

Desde el Roberto Mariano Bula, Colón mantuvo su gran momento, venciendo en un partido cerrado a Darién por 8-7. Con esto, subió al cuarto lugar con 7-4, mientras que Darién es octavo con 4-5.

Veraguas volvió a caer, esta vez ante Herrera en el estadio Omar Torrijos de Santiago por un marcador de 10-5. Con la derrota, quedó con 7-3 en el segundo lugar, mientras que Herrera sube al quinto puesto con 6-3.

En el derbi provincial, Chiriquí aplastó 12-2 a Chiriquí Occidente y tomó el primer lugar de la tabla con récord de 8-3, superando a Veraguas. Occidente sigue en el fondo con 1-10.

Reprogramación clave en la jornada

La jornada de este jueves tendrá actividad reducida, con la mayoría de los equipos en descanso.

Solo Darién y Herrera verán acción, cuando se enfrenten en la reposición de un partido suspendido por lluvia.

El encuentro está programado para las 7:00 p.m. en el estadio Claudio Nieto.