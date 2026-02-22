Chiriquí vence a Coclé, sella la revancha y clasifica a la serie final del Juvenil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los chiricanos ganaron 4-3 en Aguadulce y enfrentarán a Panamá Oeste por el título en una final inédita en la categoría

La novena de Chiriquí logró una victoria de alto valor competitivo y emocional al imponerse 4-3 a Coclé en el sexto juego de la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, resultado que le otorgó el boleto a la Gran Final y selló la revancha ante el equipo que le arrebató el título la temporada pasada.

El conjunto chiricano marcó territorio desde el inicio en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce. Con dos outs en la parte alta del primer episodio, Eladio Adames conectó un imparable oportuno que impulsó dos carreras, dándole ventaja temprana al “ganao bravo”.

La respuesta de la “Leña Roja” fue inmediata. En el cierre de ese mismo inning, Lucas López produjo con batazo al jardín derecho para que Aníbal Sánchez anotara la primera carrera de los locales, manteniendo el juego en una dinámica de intercambio constante.

Ángel Chávez, director de Chiriquí. Cortesía

Chiriquí amplió la diferencia en el tercer episodio. Abdiel Hernández conectó un doble entre el jardín central y derecho que permitió a Henry Pinzón llegar al plato para el 3-1 parcial. Sin embargo, Coclé volvió a descontar en la parte baja de ese capítulo cuando Ricardo Acosta aprovechó un lanzamiento descontrolado para anotar la segunda carrera.

El empate llegó en el cuarto inning. Un elevado de sacrificio de Burac llevó al plato a Jeykol De León, igualando las acciones 3-3 y elevando la tensión en un partido que se jugaba con intensidad de final anticipada.

Coclé tuvo una oportunidad clara en el sexto episodio, pero dejó las bases llenas sin poder concretar ante el relevo de Jaffeth Flores, quien respondió en un momento crítico para sostener a los chiricanos en el partido.

La jugada decisiva se produjo en el séptimo inning. Joans Montenegro anotó la cuarta carrera de Chiriquí tras un error en el tiro del segunda base Ricardo Acosta, quien intentaba completar una doble matanza luego de capturar una línea de Abdiel Hernández. Ese detalle defensivo terminó inclinando la balanza.

En el cierre del encuentro, el propio Montenegro asumió protagonismo desde el montículo. Con dominio de su recta y un lanzamiento quebrado efectivo, aseguró los episodios finales para concretar el triunfo y desatar la celebración chiricana.

El resultado tiene un peso especial: Chiriquí elimina al vigente bicampeón nacional y avanza a la final con sabor a revancha, luego de haber perdido la serie decisiva en 2025 ante este mismo rival.

Ahora, el equipo del Valle de la Luna se medirá a Panamá Oeste en una final inédita en la categoría juvenil. Aunque ambos equipos sí se enfrentaron en la serie final del Campeonato Mayor de 2004, aquella vez con triunfo chiricano, este será el primer cruce entre ambas novenas por el título juvenil.

Panamá Oeste buscará su cuarto campeonato nacional y el primero desde 2023, mientras que Chiriquí intentará romper una sequía que se remonta a 2011, cuando conquistó su novena corona.