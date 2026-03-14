Panamá, 14 de marzo del 2026

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    Béisbol

    Chiriquí vence a Colón en la inauguración del estadio Mariano Bula

    Los chiricanos lograron la victoria en 12 episodios, en un partido que superó las cuatro horas, en la inauguración del torneo Mayor.

    Humberto Cornejo
    Chiriquí vence a Colón en la inauguración del estadio Mariano Bula
    Jugadores de Colón saltaron a la cancha del Estadio Roberto Mariano Bula.

    La novena de Chiriquí silenció el viernes 13 de marzo la inauguración del renovado estadio Roberto Mariano Bula al vencer 5-4 a Colón, en un dramático duelo que se extendió por 12 episodios, en el arranque del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor de Panamá 2026.

    El conjunto colonense golpeó primero ante su público. En la parte baja del primer episodio, Édgar Muñoz conectó un doble, y Omar Ortega, que estaba en circulación, aprovechó un error defensivo para anotar la primera carrera del encuentro. Acto seguido, Jesús López pegó otro doblete que llevó al plato a Muñoz para colocar el juego 2-0.

    Los chiricanos respondieron en el segundo capítulo, cuando Ariel Serrano conectó un imparable que impulsó desde segunda a Jhonny Santos, acercando la pizarra.

    El empate llegó en la cuarta entrada. Santos volvió a producir, con un doble remolcador que permitió anotar a Xavier Quiroz, igualando el marcador 2-2.

    Con el juego cerrado, ambos equipos agotaron las nueve entradas reglamentarias sin romper la igualdad, obligando a disputar episodios extra. En el décimo capítulo, los chiricanos tomaron ventaja cuando Patiño ejecutó un toque de pelota y Serrano aprovechó un mal tiro para cruzar el plato.

    Sin embargo, Colón reaccionó de inmediato al aprovechar un tiro errático del lanzador Luis Escobar a la segunda base, lo que permitió igualar nuevamente el marcador.

    La historia se repitió en el undécimo episodio. Un tiro descontrolado de Jorge Guerra permitió que Eric Barría anotara para los chiricanos, pero nuevamente los locales respondieron cuando Omar Ortega impulsó la carrera del empate con un elevado de sacrificio.

    Ya en la duodécima entrada, Chiriquí tomó la ventaja definitiva. Jorge Rodríguez conectó un hit al jardín izquierdo que trajo al plato a Montenegro con la quinta carrera para sellar el triunfo visitante.

    Otros resultados de la jornada

    • Veraguas 8-0 Panamá Este-Estadio Rod Carew

    • Bocas del Toro 3-9 Panamá Metro-Estadio Rod Carew

    • Chiriquí Occidente 0-10 Darién-Estadio de Metetí

    • Los Santos 1-2 Coclé-Estadio Remón Cantera

    • Herrera 3-13 Panamá Oeste-Estadio Mariano Rivera)

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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