Chiriquí vence a Metro en un duelo épico de episodios extra

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Chiriquí derrotó a Panamá Metro en episodios extra en un juego vibrante y se afianza en la parte alta del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

En un duelo entre pesos pesados históricos del béisbol juvenil nacional, Chiriquí venció a Panamá Metro en episodios extra por 5-3, manteniéndose en los primeros puestos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. El encuentro se disputó en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena de la ciudad de Panamá.

La novena local, Panamá Metro, pegó primero en la parte baja de la primera entrada. Un fly de sacrificio de Caleb Rivera permitió que Luis Rivera anotara la primera carrera del partido.

Durante los primeros tres episodios, ambos equipos amenazaron, pero se fueron en blanco. Tras cuatro entradas y media, el marcador se mantenía 1-0 a favor de los metropolitanos.

Metro amplió su ventaja en la parte baja de la quinta, cuando un sencillo al jardín derecho de Luis Rivera impulsó a David Murillo para poner el partido 2-0.

Los bates chiricanos despertaron en el séptimo episodio. Un error del campocorto David Murillo permitió que Julio Avendaño se embasara, seguido de otro del lanzador Cristian Navarro, que dejó corredores en segunda y tercera.

Un out de sacrificio de Joans Montenegro trajo la primera anotación, esta vez con Samir Caballero —quien reemplazó a Avendaño— cruzando el plato. Acto seguido, un sencillo de Jayko Medina al jardín izquierdo permitió que Edwin Gómez anotara la carrera del empate.

Ninguno de los dos equipos logró anotar en la octava y novena entrada, forzando la definición en episodios extra. Impulsados por el envión anímico, Chiriquí tomó su primera ventaja en la parte alta de la décima.

Con Joans Montenegro en tercera base tras robarla desde segunda, un lanzamiento descontrolado lo llevó al plato para el 3-2. Con dos outs, Eladio Adames conectó un sencillo, pero el brazo certero de Luis Rivera encontró al receptor Pablo Arosemena para retirar a Abdiel Hernández en el plato y cerrar la entrada.

En la parte baja del décimo, Panamá Metro respondió. Un sencillo de Luis Rivera llenó las bases y, dos jugadas después, un out de sacrificio de Caleb Rivera impulsó a David Murillo para igualar el juego 3-3.

La ventaja definitiva llegó para Chiriquí en la parte alta del duodécimo episodio, con dos carreras. Leiner Martínez anotó tras un out de sacrificio de Joans Montenegro, y luego un fly de sacrificio de Jayko Medina trajo a Andrew Rivas al plato para el 5-3.

En la parte baja del duodécimo, Panamá Metro intentó reaccionar, pero la defensa chiricana respondió y selló el triunfo en uno de los partidos más electrizantes de la temporada.

Otros resultados de la jornada

En otros encuentros, Panamá Oeste mantuvo su paso perfecto al blanquear 5-0 a Bocas del Toro; Coclé derrotó 9-0 a Chiriquí Occidente; Los Santos venció por abultamiento de carreras 12-1 a Colón; y Darién superó 8-2 a Veraguas. El partido entre Panamá Este y Herrera fue suspendido por mal clima y se reprogramará.

Partidos de esta noche

La primera rueda del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil culmina esta noche con seis partidos, todos a las 7:00 p.m.:

Coclé vs. Bocas del Toro – Estadio Remón Cantera

Panamá Metro vs. Chiriquí Occidente – Estadio Juan Demóstenes Arosemena

Panamá Oeste vs. Chiriquí – Estadio Mariano Rivera

Colón vs. Herrera – Estadio Justino Salinas

Darién vs. Los Santos – Estadio Metetí

Panamá Este vs. Veraguas – Estadio José De La Luz Thompson