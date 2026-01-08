Chiriquí vence a Occidente y le quita el invicto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Chiriquí aprovechó un rally tempranero para vencer a Occidente, quitarle el invicto y destacar en la quinta jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Este miércoles se disputó la quinta jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. El plato fuerte del día fue el choque 100% chiricano entre las novenas de Chiriquí y Chiriquí Occidente, este último llegando al encuentro con récord perfecto de cuatro victorias.

Impulsado por una sólida parte alta de la segunda entrada, el conjunto de Chiriquí se impuso por la mínima, con marcador final de 3-2, para quitarle el invicto a su rival provincial.

La ofensiva chiricana en ese segundo episodio inició cuando Hilder Miranda fue golpeado por un lanzamiento. En el siguiente turno, Julio Avendaño conectó un sencillo al campocorto, y tras un ponche a Daffir Núñez, Leiner Martínez recibió base por bolas, llenando las almohadillas.

La primera anotación llegó mediante un sencillo al jardín izquierdo que remolcó a Miranda. Con las bases aún congestionadas, otra base por bolas, esta vez para Jayko Medina, permitió que Avendaño cruzara el plato con la segunda carrera del episodio.

La tercera y última carrera de la entrada se produjo con un out de sacrificio tras un bateo de Abdiel Hernández, que llevó a Martínez a la registradora. El primera base de Occidente retiró a Alexis Quintero en el turno siguiente para cerrar el capítulo.

Esa ventaja de tres carreras, las únicas que produciría Chiriquí en todo el partido, fue suficiente gracias a una labor defensiva impecable, que se encargó de proteger el resultado hasta el final.

Desde el montículo, Johan Camarena trabajó 5.2 episodios muy sólidos, permitiendo un solo imparable y una carrera. Jaffeth Flores se encargó del relevo, tolerando tres imparables sin permitir carreras, mientras que Rafael Arauz y Joans Montenegro cerraron el compromiso, concediendo una carrera entre ambos.

En otros resultados de la jornada, Panamá Oeste asumió el liderato en solitario y se mantuvo como el único equipo invicto del torneo tras vencer 8-3 a Colón. Coclé se recuperó derrotando 8-4 a Darién, Panamá Metro logró su segunda victoria consecutiva al superar 11-5 a Panamá Este, Herrera venció 13-4 a Bocas del Toro y Los Santos superó 5-3 a Veraguas.

El béisbol juvenil se toma un descanso esta noche, pero regresa mañana viernes con otra jornada completa de seis partidos.