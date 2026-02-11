Chiriquí vuelve a golpear a Coclé, toma ventaja 2-0 y tendrá tres juegos en casa para buscar la final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El conjunto chiricano ganó 4-2 en Aguadulce con pitcheo dominante y viajará a David con la serie semifinal a su favor ante el bicampeón nacional

Chiriquí derrotó 4-2 a Coclé la noche del martes en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce y tomó ventaja de 2-0 en la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, colocándose a mitad de camino del boleto a la serie final y con tres partidos consecutivos en casa por disputar.

El triunfo volvió a sostenerse en el trabajo de los lanzadores chiricanos, que limitaron el poder ofensivo de la “Leña Roja” a solo dos carreras en nueve entradas y concedieron apenas una base por bolas en todo el encuentro.

La ofensiva visitante abrió el marcador temprano. En el primer episodio, Omar Vargas llegó a base por error de Ricardo Acosta y luego anotó mediante elevado de sacrificio de Hilden Miranda. En el segundo capítulo, Jayko Medina pisó el plato tras un imparable de Joans Montenegro al jardín izquierdo para colocar el 2-0.

Coclé reaccionó en el cuarto inning, su mejor tramo ofensivo de la noche. Imparables consecutivos de Ricardo Acosta y Eliecer Mendoza complicaron al abridor Anthony Ortega. Ambos corredores anotaron gracias a un hit remolcador de Lucas López que empató momentáneamente la pizarra.

La igualdad duró poco. En la parte alta del quinto episodio, Montenegro abrió con sencillo al jardín derecho y luego Alexis Quintero conectó línea al izquierdo para impulsar la tercera carrera chiricana y devolver la ventaja.

Ortega trabajó 6.1 entradas con control del juego. Permitió seis imparables, ponchó a cinco bateadores y otorgó la única base por bolas de su equipo, concedida en el primer capítulo. Tras su salida, Jaffet Flores asumió el relevo y completó los 2.2 episodios finales sin permitir libertades mayores para asegurar el resultado.

La carrera de seguridad llegó en el noveno episodio con las bases congestionadas, cuando Carlos Gaitán golpeó a Henry Pinzón, lo que permitió que Andrew Rivas anotara la cuarta y definitiva rayita para Chiriquí.

Por Coclé, Christian González cargó con la derrota pese a una apertura de calidad. El derecho lanzó siete entradas completas, toleró tres carreras y recetó 11 ponches, pero no contó con respaldo ofensivo suficiente.

Con el 2-0 en la serie, el enfrentamiento se traslada ahora al estadio Kenny Serracín de la ciudad de David, donde se jugará el tercer partido esta noche y donde Chiriquí tendrá la oportuniad de firma su clasificación a la serie final.