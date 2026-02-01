Chiriquí y Coclé toman ventaja 2-0 en la serie de ocho del Juvenil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Chiriquí y Coclé dieron un paso firme rumbo a las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, luego de conseguir sus segundas victorias consecutivas en las series de ocho, para colocarse con ventaja de 2-0 sobre Los Santos y Chiriquí Occidente, respectivamente, en unas series que se reanudarán este lunes 2 de febrero.

En el estadio Remón Cantera de Aguadulce, Coclé se impuso en un cerrado duelo por 5-4 ante Chiriquí Occidente, apoyado en una sólida actuación monticular de Dereck Gómez, quien lanzó la ruta completa.

Dereck Gómez ponchó a 10 rivales. Foto: Cortesía/Fedebeis

El derecho coclesano trabajó los nueve episodios, permitió nueve imparables y cuatro carreras —tres de ellas en el primer episodio y una en la novena entrada—, otorgó una base por bolas y recetó 10 ponches, para adjudicarse su segunda victoria de la serie.

A la ofensiva, el refuerzo de Darién Carlos Burac fue clave para la Leña Roja, al batear perfecto de 3-3, con un doble y dos carreras empujadas, respaldando el trabajo de Gómez en un partido que se mantuvo apretado hasta el último out.

Por Chiriquí Occidente, Oriel Carreño destacó con el madero al conectar de 5-2, incluyendo un cuadrangular, con una carrera anotada y dos producidas.

La derrota fue para Jhosmar Pinto, quien permitió siete imparables y cuatro carreras limpias en 5.2 entradas de labor.

Por su parte, Chiriquí volvió a imponer su dominio al vencer por 6-1 a Los Santos, en el estadio Kenny Serracín de David, para tomar también ventaja de 2-0 en su serie.

El triunfo fue liderado desde el montículo por Antony Ortega, quien tuvo una salida consistente al lanzar siete episodios, en los que aceptó siete imparables y una sola carrera, sin conceder boletos y con dos ponches.

El respaldo ofensivo para los chiricanos llegó a través de Henry Pinzón, quien fue oportuno al remolcar dos carreras y anotar una, en cuatro apariciones al plato.

Por el conjunto santeño, el lanzador Ulises Herrera cargó con la derrota luego de trabajar tres entradas, en las que permitió ocho imparables y dos carreras limpias. A la ofensiva, Darian García fue el más destacado al batear de 4-2, con una carrera empujada.

Ambas series se reanudarán este lunes 2 de febrero. Coclé visitará a Chiriquí Occidente en el estadio Glorias Deportivas Baruense, mientras que Chiriquí se medirá nuevamente ante Los Santos en el estadio Roberto Hernández de Las Tablas. Ambos compromisos están programados para iniciar a las 7:00 p.m.