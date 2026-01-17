Panamá, 17 de enero del 2026

    Béisbol Juvenil

    Chiriquí y Panamá Metro reeditan duelo de alto voltaje

    Chiriquí y Panamá Metro se reencuentran tras un duelo épico, en una jornada clave del béisbol juvenil marcada por rivalidades históricas y partidos de alto impacto.

    Jaime Heilbron
    Las novenas de Chiriquí y Panamá Metro se vuelven a enfrentar buscando ubicarse en los primeros puestos. Cortesía: Fedebeis.

    Apenas cuatro días después de protagonizar uno de los partidos más electrizantes en lo que va de la temporada, las novenas de Chiriquí y Panamá Metro se volverán a ver las caras en una nueva fecha del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. Esta vez, los dos históricos del béisbol nacional se enfrentarán en el Estadio Kenny Serracín de la ciudad de David.

    El martes pasado, Metro y Chiriquí se midieron en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena de la capital, en un partido que tuvo de todo. Panamá Metro abrió el marcador con una carrera tempranera en la parte baja de la primera entrada y amplió la ventaja en el quinto episodio.

    Tras seis episodios sin anotaciones, los chiricanos despertaron en la parte alta del séptimo con dos carreras que igualaron el juego. Ya en episodios extra, Chiriquí tomó su primera ventaja en la décima entrada, pero cuando todo apuntaba a un triunfo visitante, Metro respondió en la baja del décimo para empatar el encuentro 3-3.

    Los chiricanos volvieron a atacar en la parte alta de la duodécima, anotando un dúo de carreras, y esta vez Metro no tuvo respuesta, poniendo punto final a un partido sufrido, peleado y ajustado.

    Para Chiriquí, el festejo y el alivio duraron poco. Para Panamá Metro, la espera por una revancha también. Solo cuatro días después, ambos equipos se reencuentran con la mira puesta en mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

    Coclé y Herrera, otro duelo que promete

    En otro partido de alto atractivo, el bicampeón defensor, la Leña Roja de Coclé, recibe a la novena de Herrera en el Remón Cantera. Los coclesanos se mantienen entre los primeros lugares del campeonato, mientras que los herreranos están al acecho, considerando que han disputado dos partidos menos por motivos climatológicos.

    Ambos equipos ya se enfrentaron en esta edición, con triunfo coclesano por 5-2, en un encuentro que tuvo momentos de sufrimiento para el actual campeón.

    En ese partido, Herrera abrió el marcador en la parte baja del cuarto episodio. Coclé tuvo que esperar seis entradas para que su ofensiva reaccionara, pero cuando lo hizo, marcó diferencias.

    La Leña Roja igualó en la sexta entrada y tomó control definitivo del partido en la octava con un rally de tres carreras. Herrera respondió con una anotación en la parte baja, pero Coclé sentenció el juego en la novena.

    Paso a paso y sin hacer ruido, Coclé se consolida como un equipo fuerte, sólido y candidato a repetir como campeón del béisbol juvenil.

    Calendario completo de la jornada

    La jornada sabatina del béisbol juvenil se disputará con una cartelera completa de seis partidos, todos iniciando a las 7:00 p.m., bajo el siguiente itinerario:

    • Los Santos vs. Colón – Estadio Justino Salinas

    • Veraguas vs. Darién – Estadio Omar Torrijos

    • Coclé vs. Herrera – Estadio Remón Cantera

    • Chiriquí vs. Panamá Metro – Estadio Kenny Serracín

    • Chiriquí Occidente vs. Panamá Oeste – Estadio Glorias Deportivas

    • Bocas del Toro vs. Panamá Este – Estadio Calvin Byron

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

