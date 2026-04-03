Chiriquí y Veraguas abren la Serie de 8 en David este Sábado de Gloria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El estadio Kenny Serracín levanta el telón de la Serie de 8 con duelo clave entre Chiriquí y Veraguas

La segunda fase del 83º Campeonato Nacional de Béisbol Mayor inicia este Sábado de Gloria con el arranque de la Serie de 8, que tendrá como uno de sus focos principales la ciudad de David, donde Chiriquí recibirá a Veraguas en el estadio Kenny Serracín.

El inicio de esta etapa se da luego del triunfo de Veraguas, resultado que dejó oficialmente eliminadas a las novenas de Panamá Metro y Los Santos, definiendo así los ocho equipos que avanzan a la siguiente ronda.

La novena veragüense llega con un solo día de descanso, tras disputar encuentros pendientes el miércoles en Santiago y el jueves en Monagrillo.

Durante la fase regular, Chiriquí dominó los enfrentamientos directos ante Veraguas con dos victorias ajustadas.

El primero de esos duelos se disputó el martes 24 en David, donde los locales se impusieron 4-3 en un partido que se extendió a 12 episodios. En ese encuentro, Luis Jordán definió con un elevado de sacrificio que permitió a Ariel Serrano anotar la carrera de la diferencia. El colombiano Luis Escobar tuvo una destacada actuación desde el montículo al permitir apenas un imparable en 4.0 entradas.

El segundo enfrentamiento se llevó a cabo el lunes 30 en Santiago y también se definió en episodios extras. Chiriquí volvió a imponerse, esta vez 6-4 en 11 entradas, con Luis Jordán y Jorge Rodríguez anotando las carreras decisivas tras un imparable de Amador Rojas.

Chiriquí encara esta Serie de 8 tras haber sido uno de los equipos más sólidos en la temporada anterior, cuando finalizó la ronda regular de 2025 con marca perfecta de 16-0. Sin embargo, en esa campaña sufrió una eliminación temprana en la segunda fase bajo el formato de todos contra todos, quedando fuera de la defensa del título obtenido en 2024.

En el plano ofensivo, los chiricanos cuentan con figuras como el receptor Erasmo Caballero, quien suma dos cuadrangulares y 14 carreras empujadas, además de Iraj Serrano, líder del equipo con 14 anotadas. A esto se suma el veterano Jonathan Saavedra, que registra un porcentaje de embasarse de .486, ubicándose entre los mejores del torneo.

Erasmo Caballero (der.) es el quinto (14) en carreras empujadas del Béisbol Mayor 2026. Archivo

Por su parte, Veraguas regresa a esta instancia por primera vez desde 2019, cuando finalizó en la tercera posición con marca de 11-5.

El equipo cerró la ronda regular de este año con récord de 9-7, mostrando mayor equilibrio ofensivo con siete jugadores que acumulan al menos cinco carreras anotadas. En producción destacan Navid Sánchez con nueve impulsadas, Miguel Atencio con ocho, y Edder Cedeño y José Mordock con seis cada uno.

En el aspecto monticular, ambos equipos presentan profundidad. Por Chiriquí sobresalen abridores como Kevin Miranda, Steven Fuentes, Bryan Cáceres y Ernesto Silva, además del aporte de Gilberto Chu desde el bullpen. Veraguas, en tanto, cuenta con brazos como Israel Mendoza, Jonathan Amaya, Félix Camarena y Dixon González, junto al relevo de Severino González.

El otro partido programado para este sábado será entre Darién y Panamá Oeste en el estadio Mariano Rivera. La serie de 8 se jugará al mejor de cinco partidos.