Panamá, 24 de marzo del 2026

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    Béisbol

    Choques de alto nivel marcan la jornada en el Béisbol Mayor

    Destaca el choque entre Indios de Veraguas y Chiriquí, así como el enfrentamiento entre Panamá Metro y Darién en la lucha por los primeros puestos.

    Carlos Vidal Endara
    Choques de alto nivel marcan la jornada en el Béisbol Mayor
    El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 avanza con más acción esta semana. LP/Carlos Vidal-Endara

    La jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 para este martes 24 de marzo tendrá varios encuentros que prometen acción y emoción para los fanáticos de la pelota nacional. Todos los partidos están pactados para arrancar a las 7:00 p.m.

    El partido más llamativo para el aficionado general será cuando los Indios de Veraguas, líderes de la tabla hasta el momento, se enfrenten al equipo del Valle de la Luna, Chiriquí (empatado en el tercer puesto con Bocas del Toro y Panamá Oeste), en un duelo que se llevará a cabo en el estadio Kenny Serracín de David.

    El pelotero Jesús Muñoz lidera a los veragüenses en el bateo, con 10 imparables en 27 turnos, cinco carreras anotadas y seis empujadas. Para los chiricanos, la figura ha sido Jhony Santos, con nueve hits en 25 turnos, tres llegadas al ‘home’ y dos carreras impulsadas.

    Otro encuentro de interés entre equipos en contienda por el liderato del torneo será en el coloso de Cerro Patacón, cuando Panamá Metro (sexto en la tabla) reciba a las Harpías de Darién, que han tenido un gran arranque y ocupan el segundo lugar de la clasificación general.

    Jonathan Polo encabeza la ofensiva de los darienitas con nueve imparables en 19 turnos, para un promedio de 0.474, un cuadrangular, tres carreras anotadas y cinco empujadas. Por Metro, Luis Rivera ha sido el bateador más destacado, con registro de 9-17, tres carreras anotadas y tres impulsadas.

    Otros partidos del día

    El resto de la jornada para este martes se desarrollará de la siguiente manera:

    Panamá Este vs. Colón – estadio Roberto Mariano Bula

    Panamá Oeste vs. Coclé – estadio Remón Cantera

    Bocas del Toro vs. Herrera – estadio Claudio Nieto

    Chiriquí Occidente vs. Los Santos – estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


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