Panamá, 04 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA.
    |
    Copa de Campeones W

    Chorrillo cae ante América en la Copa de Campeones W de Concacaf

    Humberto Cornejo
    Jugadoras de América celebran un gol este miércoles, durante un partido de la fase de grupos Concacaf (F) contra Chorrillo. EFE/ Bienvenido Velasco

    El Chorrillo FC femenino cayó la noche del miércoles por 0-9 ante el Club América de México, en el estadio Rommel Fernández, donde en partido correspondiente a la primera fase de la Copa de Campeones W de la Concacaf.

    Deysire Salazar (d) de Chorrillo disputa el balón con Annie Karich de América. EFE/ Bienvenido Velasco

    El equipo panameño tuvo que medirse a un América que mostró todo su poder ofensivo con figuras internacionales, especialmente las españolas Irene Guerrero y Bruna Vilamala.

    Primer tiempo

    El encuentro se inclinó temprano a favor de las mexicanas. Kiana Palacios abrió el marcador al minuto 14 y, a partir de ahí, el cuadro visitante no bajó el ritmo. Bruna Vilamala amplió la ventaja al 28’ y volvió a marcar al 37’, que incluyó también el tanto de Montserrat Saldívar al 38’. Antes del descanso, Irene Guerrero puso el 0-5 al minuto 43.

    Segunda parte

    Pese al esfuerzo de las jugadoras chorrilleras por mantener el orden defensivo, América continuó con su dominio en la segunda mitad. Guerrero completó su triplete con goles al 55’ y 68’, mientras que Scarlett Camberos (77’) y nuevamente Palacios (88’) cerraron la goleada.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


