Chorrillo cae ante América en la Copa de Campeones W de Concacaf

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Chorrillo FC femenino cayó la noche del miércoles por 0-9 ante el Club América de México, en el estadio Rommel Fernández, donde en partido correspondiente a la primera fase de la Copa de Campeones W de la Concacaf.

El equipo panameño tuvo que medirse a un América que mostró todo su poder ofensivo con figuras internacionales, especialmente las españolas Irene Guerrero y Bruna Vilamala.

Primer tiempo

El encuentro se inclinó temprano a favor de las mexicanas. Kiana Palacios abrió el marcador al minuto 14 y, a partir de ahí, el cuadro visitante no bajó el ritmo. Bruna Vilamala amplió la ventaja al 28’ y volvió a marcar al 37’, que incluyó también el tanto de Montserrat Saldívar al 38’. Antes del descanso, Irene Guerrero puso el 0-5 al minuto 43.

Segunda parte

Pese al esfuerzo de las jugadoras chorrilleras por mantener el orden defensivo, América continuó con su dominio en la segunda mitad. Guerrero completó su triplete con goles al 55’ y 68’, mientras que Scarlett Camberos (77’) y nuevamente Palacios (88’) cerraron la goleada.