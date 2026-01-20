Chorrillo defiende su corona en el inicio del Clausura 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Liga de Fútbol Femenino levanta el telón este miércoles con el estreno del campeón vigente FC Chorrillo ante el Club Internacional de Fútbol de Panamá en Costa Sur.

La Liga de Fútbol Femenino (LFF) iniciará oficialmente el Torneo Clausura 2026 este miércoles 21 de enero, con un atractivo partido inaugural entre el Club Internacional de Fútbol de Panamá y el FC Chorrillo, actual bicampeón de la categoría tras conquistar el Apertura y Clausura 2025, además de la Super Final 2025.

El encuentro se disputará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, ubicado en Costa Sur, desde las 8:00 p.m., marcando el comienzo de una nueva temporada en la que los clubes buscarán protagonismo y regularidad desde la primera jornada.

De cara al estreno, Raiza Gutiérrez, entrenadora del FC Chorrillo, dejó claro que el objetivo del conjunto chorrillero es volver a competir por el título y asegurar su presencia en el plano internacional.

“El equipo viene preparándose de la mejor manera y sabemos la responsabilidad que tenemos en este torneo ya que, nuevamente, queremos representar a nuestro club internacionalmente. Pero el Chorrillo viene preparándose de la mejor manera para el partido”, dijo Gutiérrez.

“Hay una complementación de jugadoras entre juventud y experiencia y creo que esa ha sido la clave del éxito para el Chorrillo”, agregó.

Con el cartel de campeón vigente, el FC Chorrillo sabe que cada partido será una prueba exigente ante rivales motivados.

“Todos queremos iniciar con pie derecho, sabemos que somos el campeón. Todos los equipos nos estudian para enfrentarnos a nosotros de la mejor manera, saben que nosotros tenemos una buena plantilla”, mencionó Gutiérrez.

La primera fecha continuará el jueves 22 de enero, cuando Panamá Norte reciba a Deportivo Chiriquí en el estadio de Los Andes, desde las 4:00 p.m. El viernes 23 de enero, Rayadas de Chiriquí se medirá a EFRE en el estadio San Cristóbal, a partir de las 5:00 p.m.

Jugadoras de los equipos estuvieron presentes en el certamen. Foto: Isaac Ortega

La jornada se completará el sábado 24 de enero, con el duelo entre Tevi Coclé FC y SD Atlético Nacional, desde las 2:00 p.m., en el estadio Virgilio Tejeira, y el enfrentamiento entre UMECIT FC y Santa Fe FC, en el estadio Futuras Promesas, a las 4:00 p.m.

Para esta temporada, la Conferencia Este estará integrada por FC Chorrillo, UMECIT FC, el Club Internacional de Fútbol de Panamá, Santa Fe FC y FC Panamá Norte; mientras que la Conferencia Oeste la conforman SD Atlético Nacional, Tevi Coclé FC, Deportivo Chiriquí FC, Rayadas de Chiriquí y EFRE.