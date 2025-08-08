Chorrillo FC arrasa 3-0 al Atlético Nacional y apunta al bicampeonato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Chorrillo FC femenino venció con autoridad al Atlético Nacional en su visita al Estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez de La Chorrera por 3-0, en la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Fútbol Femenino (LFF). La victoria, segunda en igual número de partidos para las campeonas defensoras, deja en claro sus firmes pretensiones de alcanzar el bicampeonato.

El inicio del encuentro fue parejo, con ambos equipos estudiándose y disputando el control del balón en el mediocampo. Sin embargo, poco a poco, el Chorrillo fue imponiendo su dominio y acercándose con peligro al arco rival.

“En el primer tiempo no se lograron concretar muchas jugadas,” compartió Blanca Medina, autora del tercer gol del Chorrillo FC. “Creo que nos faltó definición. Nos faltó un poquito de tranquilidad allá arriba,” agregó.

La espera por el gol terminó en el último cuarto de hora del primer tiempo. Al minuto 33, Karla Ovalle abrió el marcador, y el Fénix se fue al descanso con una mínima ventaja.

En la segunda mitad, el dominio chorrillero se intensificó, por momentos abrumando al conjunto local. Los goles, no obstante, tardaron en llegar. Al minuto 71, Shaday Mow amplió la ventaja, rompiendo la resistencia rival.

“Entramos en el segundo tiempo con la convicción de hacer los goles,” continuó Medina. “Creo que las indicaciones de la profe Raiza (Gutiérrez) nos hicieron bien. Es una profesional en lo que hace, y bueno, seguimos al pie de la letra lo que ella nos dice,” señaló.

Escucha las declaraciones de anoche de Blanca Medina, jugadora del Chorrillo FC y autora del tercer gol del partido.



Video: Anel Asprillahttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/UcvaW6BiEN — La Prensa Panamá (@prensacom) August 8, 2025

Apenas un minuto después, al 72, la propia Blanca Medina selló la goleada con el tercer tanto. Con este resultado, el Chorrillo FC suma dos victorias de visita en el inicio de la temporada, tras superar 7-0 al Unión Coclé en la primera jornada.

“Apenas es la segunda jornada,” sostuvo Medina. “Creo que inyectándonos un poquito más de actitud, de convicción y de ese deseo, ese querer de campeonar, de hacerlo bien, creo que lo vamos a lograr (llegar a la final),” afirmó.

El próximo desafío del Fénix será su debut como local en el COS Sports Plaza de Metropark, donde recibirá al Club Internacional de Fútbol de Panamá el jueves 14 de agosto a las 8:00 p.m.