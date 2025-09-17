Chorrillo FC cayó ante Orlando Pride y fue eliminado de la Copa de Campeones de Concacaf

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Orlando Pride impuso su jerarquía en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez al derrotar este martes 16 de septiembre por 0-5 al Chorrillo FC, en un duelo correspondiente a la tercera jornada de la Concacaf W Champions Cup 2025/26.

La gran figura del encuentro fue Summer Yates, autora de un triplete, uno de ellos desde el punto penal. La atacante estadounidense se mostró imparable frente a la defensa panameña y evidenció la superioridad.

El marcador lo abrió temprano Julie Doyle, con un certero cabezazo, mientras que Ally Lemos cerró la goleada al minuto 84 con un potente disparo desde fuera del área.

Con este resultado, Orlando Pride llega a 6 puntos, producto de dos victorias consecutivas, tras vencer el pasado 2 de septiembre por 3-0 a la Liga Deportiva Alajuelense, y se coloca en lo más alto del Grupo A, donde también compiten América y Pachuca , junto con el propio Chorrillo.

Por las panameñas, el Chorrillo encajó su tercera derrota consecutiva, luego de caer 6-0 ante Pachuca en México y 0-9 frente al América en casa, lo que las deja sin unidades y sin opciones de clasificación.

A pesar de la abultada diferencia, las locales mostraron jugadas destacables, con tres llegadas claras y un par de remates que fueron bien controlados por la guardameta Cosette Morché, evitando que el marcador fuera más decoroso.

En la próxima fecha, programada para el 1 de octubre, el Chorrillo visitará a la Liga Deportiva Alajuelense, mientras que Orlando Pride tendrá un reto mayor cuando enfrente al Club América, en un partido clave para la definición del grupo.