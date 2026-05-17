Chorrillo F.C. conquista la Super Final femenina con autoridad ante Santa Fe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El equipo dirigido por Raiza Gutiérrez dominó desde el inicio y aseguró nuevamente el título de supercampeón del fútbol femenino panameño.

Chorrillo F.C. repitió como supercampeón de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) al vencer 3-0 a Santa Fe en la Super Final disputada este sábado en el COS Sport Plaza.

El dominio del equipo dirigido por Raiza Gutiérrez comenzó prácticamente desde el primer minuto, cuando Deysiré Salazar conectó de cabeza un tiro libre cobrado por Gloria Sáenz para abrir el marcador del encuentro.

“Me sentí muy feliz por el gol, siempre con el apoyo de mis compañeras después de ese centro”, relató Salazar.

El conjunto chorrillero aumentó la ventaja al minuto 9, cuando Shaday Mow sacó un disparo tras recibir un pase dentro del área.

El tercer gol llegó en el segundo tiempo, cuando Emily Cedeño reaccionó rápidamente luego de una atajada de la portera rival tras un disparo de penal.

Con esta victoria, Chorrillo F.C. conquista el título de supercampeón del fútbol femenino panameño por segundo año consecutivo. El año pasado también había conseguido el campeonato frente al equipo dirigido por el técnico argentino Fernando Clavero.

Shayaris Camarena comentó sobre la mentalidad del equipo antes de afrontar este partido, luego de quedar eliminado en los playoffs tras caer 2-1 ante Umecit F.C.

El Chorrillo F.C. con el trofeo luego de la victoria sobre Santa Fe 3-0. Foto: Carlos Vidal-Endara

“Creo que tuvimos una oportunidad más, que fue la Super Final. Tuvimos un torneo irregular, donde pasan cosas y hay que seguir adelante”, expresó.

Raiza Gutiérrez, directora técnica de las campeonas, destacó el efecto positivo que tuvo para el equipo contar con dos semanas de descanso y resaltó además el buen trabajo realizado durante los entrenamientos.

“Sabíamos el gran equipo al que nos íbamos a enfrentar y el mensaje que se les dio a las chicas era que había que meter actitud desde el principio. Gracias a Dios el gol llegó desde el minuto uno”, afirmó.

Sobre el desempeño de la delantera Shaday Mow, de 16 años, Gutiérrez señaló que “es una niña increíble, y cada vez que la vemos jugar sabemos que nos va a ayudar muchísimo, tanto acá en el equipo como en la selección”.

Shaday Mow, autora del segundo gol del Chorrillo F.C. Foto: Carlos Vidal-Endara

Mow, pese a su corta edad, ha destacado por su calidad frente al arco. La joven atacante elogió el respaldo del grupo.

“La verdad, siempre nos animamos unas a otras, tratando de dar lo mejor. Cada una es líder en su posición y siempre somos más que un equipo, somos una familia”.