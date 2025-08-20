Panamá, 20 de agosto del 2025

    COPA DE CAMPEONES DE CONCACAF

    Chorrillo FC femenino cayó derrotado 6-0 ante Pachuca

    Jaime Heilbron
    Cortesía: Concacaf.

    El Pachuca mexicano, campeón actual de México, mostró su experiencia y jerarquía al derrotar al Chorrillo FC en el partido que abrió el Grupo A de la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf. El encuentro se celebró en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca.

    Cortesía: Concacaf.

    Las Tuzas tuvieron un comienzo con autoridad, presionando la zaga panameña desde el pitazo inicial. Las panameñas, sin embargo, lograron aguantar la embestida mexicana durante los primeros minutos.

    Cortesía: Concacaf.

    Con tal presión, el cero en el marcador no iba a durar mucho más. Jocelyn Orejel abrió el marcador para el Pachuca al minuto 19 y Natalia Mauleón añadió otro tres minutos después, al 22. Solo un 2-0 tras los primeros 45 minutos era afortunado por lo visto en el campo de juego.

    Cortesía: Concacaf.

    En el segundo tiempo, los goles no se hicieron esperar. Paola García marcó el tercero de la noche al minuto 52 y Chinwendu Ihezuo el cuarto al 68.

    Cortesía: Concacaf.

    Cuando todo parecía indicar que el partido culminaría 4-0 a favor de las campeonas de México, una nueva ráfaga de goles selló una victoria 6-0 para las mexicanas. Nina Nicosia aportó un doblete en los minutos finales, al 83′ y 86′.

    El Chorrillo FC hará su debut en casa en la próxima fecha contra el América de México el miércoles 3 de septiembre. El partido está programado para las 9:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández.

    Coordinador editorial de deportes

