Chorrillo FC femenino cayó derrotado 6-0 ante Pachuca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Pachuca mexicano, campeón actual de México, mostró su experiencia y jerarquía al derrotar al Chorrillo FC en el partido que abrió el Grupo A de la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf. El encuentro se celebró en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca.

Las Tuzas tuvieron un comienzo con autoridad, presionando la zaga panameña desde el pitazo inicial. Las panameñas, sin embargo, lograron aguantar la embestida mexicana durante los primeros minutos.

Con tal presión, el cero en el marcador no iba a durar mucho más. Jocelyn Orejel abrió el marcador para el Pachuca al minuto 19 y Natalia Mauleón añadió otro tres minutos después, al 22. Solo un 2-0 tras los primeros 45 minutos era afortunado por lo visto en el campo de juego.

En el segundo tiempo, los goles no se hicieron esperar. Paola García marcó el tercero de la noche al minuto 52 y Chinwendu Ihezuo el cuarto al 68.

Cuando todo parecía indicar que el partido culminaría 4-0 a favor de las campeonas de México, una nueva ráfaga de goles selló una victoria 6-0 para las mexicanas. Nina Nicosia aportó un doblete en los minutos finales, al 83′ y 86′.

El Chorrillo FC hará su debut en casa en la próxima fecha contra el América de México el miércoles 3 de septiembre. El partido está programado para las 9:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández.