    Chorrillo FC ganó, gustó y goleó ante Unión Coclé

    Jaime Heilbron
    Este jueves, el Chorrillo FC volvió a las canchas para disputar un partido de la octava jornada de la Liga de Fútbol Femenino de Panamá. Las actuales supercampeonas de Panamá recibieron al Unión Coclé en el COS Sports Plaza.

    El equipo capitalino mostró su superioridad desde el arranque, implementando a la perfección su idea de juego. El gol, sin embargo, tardó en llegar.

    Después de unos primeros 25 minutos sin anotaciones, Chorrillo FC produjo un diluvio de goles, anotando tres en 11 minutos. Gloria Sáenz abrió el marcador al minuto 26 y, seis minutos después, al 32, Yeisi Fuentes marcó el 2-0.

    Poco antes de terminar la primera parte, al minuto 37, Kayra Pérez extendió la ventaja con el tercer gol del partido. En un abrir y cerrar de ojos, el conjunto capitalino ganaba por un marcador de 3-0.

    El dominio del Chorrillo continuó en la segunda parte. El Fénix añadió a su ventaja rápidamente, cuando Shaday Mow marcó el cuarto tanto del partido al minuto 48.

    El resto del encuentro, el equipo local se dedicó a dominar el balón y conservar sus energías. Un último gol cayó al quinto minuto de reposición, anotado por Melissa Herrera, sellando así la goleada por 5-0.

    El Chorrillo recibirá el próximo jueves al Atlético Nacional, a partir de las 8:00 p.m. en el COS Sports Plaza.

