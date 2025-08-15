Panamá, 15 de agosto del 2025

    Liga de Fútbol Femenino

    Chorrillo FC rescata el empate en el último suspiro ante el Inter en la Liga de Fútbol Femenino

    Jaime Heilbron
    Cortesía: Chorrillo FC.

    Este jueves 14 de agosto, el Chorrillo FC abrió la tercera fecha de la Liga de Fútbol Femenino de Panamá con su estreno en casa ante el Club Internacional de Fútbol de Panamá. El encuentro se disputó en el COS Sports Plaza de Metropark.

    El inicio fue adverso para las locales. A tan solo dos minutos de juego, el Inter tomó la delantera 1-0 gracias al primer gol de la noche de Carmen Montenegro.

    La respuesta de las dirigidas por Raiza Gutiérrez fue inmediata, acercándose poco a poco al arco rival, aunque el Inter supo neutralizar cada intento.

    A cinco minutos del final del primer tiempo, Montenegro volvió a ser determinante, marcando su doblete y poniendo el 2-0 para la visita. Chorrillo parecía encaminado a una derrota.

    Sin embargo, Shayaris Camarena descontó al minuto 43, dejando el marcador 2-1 antes del descanso y renovando las esperanzas del conjunto local.

    En el segundo tiempo, Chorrillo salió decidido a empatar y buscar la remontada. Con constantes llegadas y presión ofensiva, el gol se resistía.

    Cuando se jugaban los minutos de reposición, el equipo local resurgió como un fénix: Anais Robles anotó en el minuto 92, sellando el empate 2-2 y desatando la celebración en el banquillo. Con este resultado, Chorrillo mantiene su invictoen el Torneo Clausura 2025.

    El Chorrillo FC volverá a la acción este martes, cuando debute como visitante en la Copa de Campeones Femenina de Concacaf ante el Pachuca de México. El partido está programado para las 8:00 p.m. (hora de Panamá).

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


