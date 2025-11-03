Panamá, 03 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Fútbol Femenino

    Chorrillo sufre segunda derrota de la temporada

    Humberto Cornejo
    Tevi Coclé se ubica segundo con 19 puntos en la Conferencia Oeste. Foto: Cortesía/LFF

    La Liga de Fútbol Femenina vivió una jornada intensa durante la fecha 13, marcada por la segunda derrota del Chorrillo que cayó 2-1 frente a Tevi Coclé, en el Estadio Virgilio Tejeira.

    Con este resultado, Chorrillo queda en segunda posición de la Conferencia Este con 27 puntos, a tres unidades de Santa Fe, que goleó 14-0 al Deportivo Chiriquí y mantiene el liderato del grupo.

    En la Conferencia Oeste, las Rayadas de Chiriquí aseguraron la cima al vencer 0-6 a Atlético Nacional, alcanzando los 26 puntos y demostrando su fortaleza ofensiva y regularidad en el torneo.

    Otros resultados destacados de la jornada fueron las goleadas de Umecit 0-10 sobre Unión Coclé e Inter Panamá 0-11 ante Veraguas United, evidenciando la capacidad anotadora de los equipos del torneo femenino.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


