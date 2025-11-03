Chorrillo sufre segunda derrota de la temporada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Liga de Fútbol Femenina vivió una jornada intensa durante la fecha 13, marcada por la segunda derrota del Chorrillo que cayó 2-1 frente a Tevi Coclé, en el Estadio Virgilio Tejeira.

Con este resultado, Chorrillo queda en segunda posición de la Conferencia Este con 27 puntos, a tres unidades de Santa Fe, que goleó 14-0 al Deportivo Chiriquí y mantiene el liderato del grupo.

En la Conferencia Oeste, las Rayadas de Chiriquí aseguraron la cima al vencer 0-6 a Atlético Nacional, alcanzando los 26 puntos y demostrando su fortaleza ofensiva y regularidad en el torneo.

Otros resultados destacados de la jornada fueron las goleadas de Umecit 0-10 sobre Unión Coclé e Inter Panamá 0-11 ante Veraguas United, evidenciando la capacidad anotadora de los equipos del torneo femenino.